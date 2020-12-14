Понедельник, 14 Декабря 2020 18:34

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 декабря принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США), временного поверенного в делах посольства России в Армении Алексея Синегубова и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как передает пресс-служба правительства, премьер-министр отметил, что это первый визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион

после войны, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха. Никол Пашинян счел необходимым возобновить переговоры в рамках сопредседательства Минской группы с целью всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр подчеркнул приоритетность уточнения статуса Арцаха с учетом важности реализации права карабахцев на самоопределение, деоккупации территорий, оккупированных Азербайджаном, создания условий для безопасного возвращения арцахских армян в свои дома, сохранения религиозного и культурного наследия.

Премьер-министр осудил нарушение обязательств, взятых Азербайджаном в трехстороннем заявлении, что нашло отражение в провокационных действиях, имевших место на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана 11 и 12 декабря.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с ситуацией после войны, возобновлением переговорного процесса, восстановлением прав арцахских армян и обеспечением их безопасности.