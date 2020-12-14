Понедельник, 14 Декабря 2020 17:22

АрмИнфо.14 декабря министр экономики РА Ваан Керобян принял Посла Ирана в Армении Аббаса Бадахшана Зохури.

Как передает пресс-служба ведомства, приветствуя посла, министр с удовлетворением отметил, что Иран - одна из самых дружественных стран Армении, с которым сложились прочные торгово-экономические отношения. В то же время, Ваан Керобян выразил надежду, что рамки армяно-иранского сотрудничества в ближайшее время будут расширяться и укрепляться.

Посол Ирана, поздравив Вагана Керобяна с вступлением в должность министра экономики, отметил, что существует большой потенциал торгово- экономического сотрудничества между Арменией и Ираном, который еще не полностью реализован. Он выразил надежду, что армяно-иранские экономические отношения в ближайшее время активизируются, достигнутые ранее договоренности, совместные проекты и инициативы будут претворены в жизнь. С этой целью посол предложил армянской стороне изучить возможность разработки "дорожной карты" по каждой программе и установления четкого поэтапного графика работ.

Среди наиболее реалистичных направлений армяно-иранского сотрудничества Аббас Бадахшан Зохури, в частности, выделил области растениеводства, животноводства и рыбоводства. Посол подчеркнул также необходимость укрепления деловых связей в экономической сфере двух стран, организации выставок для деловых кругов с целью обмена опытом и проведения видеоконференций между заинтересованными сторонами. Обе стороны подчеркнули необходимость увеличения товарооборота между Арменией и Ираном.

Собеседники также коснулись перспектив сотрудничества между свободными экономическими зонами "Мегри" в Армении и "Араз" в

Иране, а также создания совместных предприятий.

Отметив, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе открывает широкие возможности для Ирана, посол ИРИ выразил уверенность в том, что создание совместных армяно-иранских предприятий не только будет способствовать развитию экономик двух стран, но и увеличит экспорт в страны ЕАЭС.

Ваан Керобян выразил готовность принять меры по устранению существующих проблем в рамках сотрудничества между двумя странами, а также максимально способствовать реализации двусторонних программ.