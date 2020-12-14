Понедельник, 14 Декабря 2020 17:22

АрмИнфо.Бывший секретарь Совета безопасности Арцаха Самвел Бабаян заявил, что в связи с войной в Арцахе должно быть назначено служебное расследование. Об этом Бабаян рассказал в интервью порталу 1in.am.

Бабаян опроверг слухи о том, что Армения не посылала в Арцах оружие. <Армения отдала нам все, что имела. Нам дали ЗРК <Тор>, а также ЗРК <Бук>. Однако, некоторые ЗРК были испорчены, и их должны были

отремонтировать. Россия не давала нам оружие, по понятным причинам, мы должны были купить сами это оружие>, - заметил Бабаян.

Он также раскрыл детали захвата врагом города Шуши со стороны Азербайджана. Бабаян заметил, что было два батальона, которые должны были защитить дороги, ведущие к Шуши. По его словам, у нас были достаточно небольшие ресурсы, но особых ресурсов у противника тоже не было. Экс - глава Совбеза заметил, что если бы армянские батальоны провели назначенную операцию, то дорога врага к Шуши была бы отрезана. Бабаян подчеркнул, что Пашиняна обвиняют в том, что он не остановил войну, но по его словам, на определенном этапе Азербайджан был согласен остановить войну только в случае сдачи Шуши, на что ни в Армении, ни в Арцахе не соглашались.

Дальше Бабаян рассказал о самой операции по защите Шуши, которая была провалена. <Мы представили ситуацию руководителям батальонов, представили им план действий возле села Шош. Это было 5 ноября. Операция должна была стартовать в 6 часов утра, однако, в 2 часа ночи мне позвонили и сообщили, что батальоны не хотят выполнять данное им поручение>, - сообщил экс - глава Совбеза Арцаха. Бабаян заметил, что дисциплина была на очень низком уровне, то есть каждый мог сам решить, будет ли он выполнять поставленную перед ним задачу.

<Как потом оказалось, руководитель Мартакертского района направился в село Ванк, где провел беседы с расположенными там бойцами. Они заявили, что хотят остаться и защищать именно свою территорию, и не хотят идти на другую территорию. После чего, данный руководитель заявил, что он в таком случае обговорит этот вопрос с президентом Арцаха>, - заметил экс- глава Совбеза, добавив, что как потом выяснилось, он был уполномочен вести подобные действия.

Бабаян заметил, что вся страна была обязана помочь министру обороны Арцаха Джалалу Арутюняну, однако, ему напротив, мешали. <Были также диверсионные группы, которые встречались с офицерским составом и говорили, что это не их война, и они не намерены принимать участие в боевых действиях. Сейчас не время давать оценки, все это должно быть предметом расследования. Должен быть выявлен круг виновных, и они должны быть наказаны>, - заметил он.

Также Бабаян отметил, что Джалала Арутюняна пытались уничтожить представители Азербайджана и никакого покушения не было. <Слухи о том, что это дело рук армянской стороны, не соответствуют действительности>, - отметил Бабаян.