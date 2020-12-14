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 Понедельник, 14 Декабря 2020 14:19
Александр Аванесов

Никол Пашинян: Необходимо различать правдивую информацию от ложной

Никол Пашинян: Необходимо различать правдивую информацию от ложной

АрмИнфо.Необходимо различать правдивую информацию от ложной. Об  этом 14 декабря в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, бывают случаи, когда очевидная ложь должна быть всеми осуждена. К примеру, распускаются слухи о том, что правительство Армении уже уступило Азербайджану Севан, Джермук и Сюник. Это, как подчеркнул глава правительства, является наглядным

свидетельством развернутой информационной войны, и в данном вопросе предпринимаются четкие шаги противодействия.  "Никто не должен сомневаться в неприкосновенности границ страны", -  заявил премьер-министр РА.

Он также напомнил, что уже больше месяца периодически распространяется ложная информация  о членах семьи  премьера, что он, якобы, отправил своих детей за границу. Между тем, как подчеркнул Никол Пашинян, с момента боевых действий и до сих пор никто из членов его семьи не покидал пределов Армении.  Он также опроверг сообщения о наличии за кордоном огромного состояния.  "Моей  единственной собственностью, как и собственностью моей семьи, является недвижимость в административном  районе Шенгавит в Ереване (3-х комнатная квартира по улице Гарегина  Нжде - ред.) ", - добавил Никол Пашинян,  опровернув слухи и о наличии богатства членов  его семьи.  "Кроме опубликованных средств, у меня и членов молей семьи больше ничего нет", - отметил армянский премьер.

Никол Пашинян заявил, что, несмотря на наличие слухов, он не собирается подавать в отставку, "От моего статуса, избранного народом, я могу отказаться лишь на основании достоверных результатов свободного волеизъявления народа, а поскольку такого волеизъявления не происходит, я продолжу исполнять обязанности премьер-министра", - заявил Никол Пашинян. Он добавил, что первейшей задачей дня для властей страны является скорейшая стабилизация ситуации, связанной с безопасностью.


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