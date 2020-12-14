Понедельник, 14 Декабря 2020 14:19

АрмИнфо.Необходимо различать правдивую информацию от ложной. Об этом 14 декабря в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, бывают случаи, когда очевидная ложь должна быть всеми осуждена. К примеру, распускаются слухи о том, что правительство Армении уже уступило Азербайджану Севан, Джермук и Сюник. Это, как подчеркнул глава правительства, является наглядным

свидетельством развернутой информационной войны, и в данном вопросе предпринимаются четкие шаги противодействия. "Никто не должен сомневаться в неприкосновенности границ страны", - заявил премьер-министр РА.

Он также напомнил, что уже больше месяца периодически распространяется ложная информация о членах семьи премьера, что он, якобы, отправил своих детей за границу. Между тем, как подчеркнул Никол Пашинян, с момента боевых действий и до сих пор никто из членов его семьи не покидал пределов Армении. Он также опроверг сообщения о наличии за кордоном огромного состояния. "Моей единственной собственностью, как и собственностью моей семьи, является недвижимость в административном районе Шенгавит в Ереване (3-х комнатная квартира по улице Гарегина Нжде - ред.) ", - добавил Никол Пашинян, опровернув слухи и о наличии богатства членов его семьи. "Кроме опубликованных средств, у меня и членов молей семьи больше ничего нет", - отметил армянский премьер.

Никол Пашинян заявил, что, несмотря на наличие слухов, он не собирается подавать в отставку, "От моего статуса, избранного народом, я могу отказаться лишь на основании достоверных результатов свободного волеизъявления народа, а поскольку такого волеизъявления не происходит, я продолжу исполнять обязанности премьер-министра", - заявил Никол Пашинян. Он добавил, что первейшей задачей дня для властей страны является скорейшая стабилизация ситуации, связанной с безопасностью.