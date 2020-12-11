Пятница, 11 Декабря 2020 16:37

АрмИнфо.По фактам незаконного приобретения оружия и боеприпасов в Карабахе, их перевозке в Армению, возбуждено 50 уголовных дел,12 лицам предъявлены обвинения. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, в период с 27 сентября (начало агрессии Азербайджана против Арцаха) по 1 декабря 2020 года зафиксировано 163 случая незаконного приобретения, продажи, перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. По 50 случаям возбуждены уголовные дела. По состоянию на 1 декабря все уголовные дела находились на стадии предварительного следствия, в рамках которых проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для полного выяснения обстоятельств приобретения оружия, выявления других лиц, причастных к преступным действиям. По состоянию на 1 декабря подготовка материалов по 52 делам продолжалась.

Из материалов следствия следует, что оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества приобретались на различных оборонительных позициях Карабаха

и предназначались или использовались для военных действий против врага. Оружие и боеприпасы, в основном автоматы АК, гранаты, холодное оружие, было незаконно вывезено в Армению отдельными группами с согласия нескольких лиц. Большая часть этого оружия и боеприпасов была обнаружена в основном сотрудниками правоохранительных органов на различных участках трассы Степанакерт-Горис, а также в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По состоянию на 1 декабря 2020 года по указанным уголовным делам в качестве обвиняемых в совершении преступлений проходят 12 человек.

Прокуратура РА призывает граждан, незаконно приобретших оружие и боеприпасы, добровольно передать их Полиции РА. В этом случае они будут освобождены от уголовной ответственности. Более того, ответственное гражданское отношение значительно снизит криминальные риски в стране, предотвратит или уменьшит совершение возможных преступлений с применением огнестрельного оружия.