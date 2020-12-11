Пятница, 11 Декабря 2020 16:20

АрмИнфо. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении не позднее, чем через полгода. Об этом в ходе брифинга 11 декабря, отвечая на вопросы журналистов, заявил лидер фракции <Просвещённая Армения> Эдмон Марукян. Однако при каких условиях это произойдет, и кто организует выборы депутат ответить затруднился.

При этом он напомнил, что фракция <Просвещённая Армения> готова взять на себя обязательства по организации выборов, гарантируя их прозрачность и справедливость. Но если голос оппозиции не будет услышан и действующий премьер не уйдет в отставку, фракция, по словам Марукяна, продолжит делать то, что и сегодня - озвучивать голоса тех тысячи граждан, проводить альтернативную оппозиционную деятельность, показывать какие возможности и альтернативы сегодня имеются. При этом он подчеркнул, что за всю политическую историю Армении требование оппозиции было выполнено всего один раз - в 2018 году, когда речь шла об отставке Сержа Саргсяна.

<Но давайте подождем и посмотрим, что будет. Не стоит давать поспешных выводов о том сможет ли оппозиция добиться выполнения своих требований>, - сказал Марукян.

Вместе с тем он не исключил, что <Лусавор Айастан> поддержит кандидатуру Вазгена Манукяна на должность премьер-министра Армении, в случае если последний также будет готов при необходимости поддержать кандидатуру Марукяна.