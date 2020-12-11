Пятница, 11 Декабря 2020 15:43

АрмИнфо. Граждане, требующие отставки премьер- министра Армении Никола Пашиняна, продолжают проводить акции неповиновения в разных частях Еревана.

Так, рано утром участники акции парализовали деятельность столичного метрополитена, который смог возобновить деятельность в 09:45 по местному времени. Затем, группа граждан парализовала движение на перекрестке Молдовакан - Тотовенц в административном районе Нор-Норк, еще одна группа - перекресток улиц Давид Анахт - Карапет Улнеци в административном районе Канакер-Зейтун.

Сейчас группа граждан устроила затор на перекрестке Исаакян-Терян. Протестующих сопровождают правоохранители. Граждане скандируют "Никол, предатель!", "Никол, уходи!".

Сегодня с очередным заявлением выступило и Движением по спасению Родины, в котором подчеркивается, что отставка Никола Пашиняна стала общенациональным требованием.

"Каждый день к требованию об отставке Никола Пашиняна присоединяются населенные пункты Армении. С этим требованием выступили научно-образовательная, культурная, здравоохранительная, адвокатская и другие сообщества нашей страны, структуры диаспоры, бизнесмены и даже представители силового сектора. Десятки тысяч граждан вышли на улицы, требуя немедленного ухода Никола Пашиняна и его правительства. Отставка Никола Пашиняна стала общенациональным требованием", - говорится в заявлении Движения.

Стоит заметить, что на некоторых участках происходят столкновения участников акций протеста с другими гражданами, правоохранителями. Уже есть задержанные участники акций.