|По фактам незаконного приобретения оружия и боеприпасов в Карабахе возбуждено 50 уголовных дел,12 лицам предъявлены обвинения
|Депутат: Заявления лидеров Турции и Азербайджана свидетельствуют о том, что рано говорить о безопасности в регионе
|Президент Арцаха объявил о начале зимнего призыва и демобилизации
|Эдмон Марукян: Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении не позднее, чем через полгода
|Президент РА: Призывы к нетерпимости и насилию должны быть исключены
|Граждане, требующие отставки Пашиняна, продолжают проводить акции неповиновения в разных частях Еревана
|Песков: интеграция в ЕАЭС выгодна всем странам- участницам
|Эрдоган начал продвигать турецкую инициативу "Платформа шести" на Южном Кавказе
|Премьер: Отмена запретов на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня имеет актуальное значение
|Американский конгрессмен призвал серьезно отнестись к заявлениям Алиева на военном параде в Баку
|Депутат: Участие Армении в той или иной платформе должно быть продиктовано исключительно собственными интересами
|В Тегеране отреагировали на высказывания Эрдогана, обвинив его в подрыве суверенитета Азербайджана
|Утвержден грант Глобального партнерства для образования на реформу образования в Армении
|Членам семей пропавших без вести будет предоставляться бесплатная медицинская помощь
|Азербайджанцы и турки смогут ездить друг к другу без виз
|Вице-премьер: Ведомства, вовлеченные в процесс обмена военнопленными, заложниками и телами погибших, должны действовать максимально быстро и гибко
|Бывший глава МИД Албании назначен спецпредставителем ПА ОБСЕ по Южному Кавказу
|Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
|ССС Армении возбудила уголовное дело в отношении Гарника Исагуляна по признакам ложного доноса
|Правозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификации
|В Армении запущена инициатива "Новогоднее чудо для детей Арцаха"
|Арман Татоян раскритиковал высказывания лидеров Азербайджана и Турции на военном параде в Баку
|В ООН подтвердили намерение направить миссию в Нагорный Карабах
|За сутки в Армении выявили 1077 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1 592 граждана
|В МККК поступило свыше 8 тыс. звонков от семей пропавших без вести военнослужащих
|Никол Пашинян провел встречу с Послом Франции
|Депутат: Единственный залог вывести страну из тяжелого положения - сформировать профессиональное правительство
|Эрдоган не исключил открытия границ с Арменией
|Очередной депутат правящей фракции сложил мандат
|В Арцахе отмечается день основополагающих прав человека, референдума о независимости и Конституции
|Захарова о заявлениях Алиева: Ни одно политическое заявление не должно перечеркнуть достигнутое в зоне карабахского конфликта
|Захарова: Армения гарантирует безопасность всех транспортных сообщений между западными районами Азербайджанa и Нахиджеванa
|Эрдоган призвал "армян взяться за ум" и напомнил про Энвера-пашу, учинившего Геноцид армян
|Очередное заседание СМИД СНГ пройдет в апреле 2021 года в России
|Губернатором Араратской области стал Размик Тевонян
|Правительство Армении выплатит единовременные пособия оставшимся без крова гражданам Арцаха
|Правительство Армении возьмет на себя расходы по реабилитационному лечению военнослужащих
|Песков: Запрет на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана и Армении - это не вопрос Кремля
|У Алиева взыграл аппетит: Он замахнулся уже на Армению
|Нейтралитет Туркменистана: 25 лет по пути мира, сотрудничества и развития
|Родные пропавших без вести резервистов из Армавира вновь собрались у Эчмиадзинского военкомата
|Политик: Общество стоит перед выбором между плохим и худшим
|Парламент Армении в первом чтении внес поправки в закон “О партиях”
|В Армении будут сняты ограничения для судей, претендующих на должность председателя Палаты Кассационного суда
|Армен Саркисян и Роберт Кочарян обсудили текущую ситуацию в стране
|Глава МИД Армении и председатель Сената Франции обсудили проблемы, возникшие в результате турецко-азербайджанской агрессии против народа Карабаха
|Глава МИД Армении поблагодарил генсека Франкофонии за принципиальную, четкую позицию по развязанной войне против Арцаха
|Прогноз: Вокруг Карабаха будет формироваться новая ситуация
|Правительство: Семьи пленных военнослужащих и пропавших без вести в течение полугода будут получать содействие в размере 300 тыс. драмов
|Перед правительством Армении проходит митинг Движения за спасение Родины
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|Российские миротворцы отчитались о проделанной объёмной работе в Нагорном Карабахе с момента развёртывания миссии
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АрмИнфо. Граждане, требующие отставки премьер- министра Армении Никола Пашиняна, продолжают проводить акции неповиновения в разных частях Еревана.
Так, рано утром участники акции парализовали деятельность столичного метрополитена, который смог возобновить деятельность в 09:45 по местному времени. Затем, группа граждан парализовала движение на перекрестке Молдовакан - Тотовенц в административном районе Нор-Норк, еще одна группа - перекресток улиц Давид Анахт - Карапет Улнеци в административном районе Канакер-Зейтун.
Сейчас группа граждан устроила затор на перекрестке Исаакян-Терян. Протестующих сопровождают правоохранители. Граждане скандируют "Никол, предатель!", "Никол, уходи!".
Сегодня с очередным заявлением выступило и Движением по спасению Родины, в котором подчеркивается, что отставка Никола Пашиняна стала общенациональным требованием.
"Каждый день к требованию об отставке Никола Пашиняна присоединяются населенные пункты Армении. С этим требованием выступили научно-образовательная, культурная, здравоохранительная, адвокатская и другие сообщества нашей страны, структуры диаспоры, бизнесмены и даже представители силового сектора. Десятки тысяч граждан вышли на улицы, требуя немедленного ухода Никола Пашиняна и его правительства. Отставка Никола Пашиняна стала общенациональным требованием", - говорится в заявлении Движения.
Стоит заметить, что на некоторых участках происходят столкновения участников акций протеста с другими гражданами, правоохранителями. Уже есть задержанные участники акций.
|По фактам незаконного приобретения оружия и боеприпасов в Карабахе возбуждено 50 уголовных дел,12 лицам предъявлены обвинения
|Депутат: Заявления лидеров Турции и Азербайджана свидетельствуют о том, что рано говорить о безопасности в регионе
|Президент Арцаха объявил о начале зимнего призыва и демобилизации
|Эдмон Марукян: Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении не позднее, чем через полгода
|Президент РА: Призывы к нетерпимости и насилию должны быть исключены
|Граждане, требующие отставки Пашиняна, продолжают проводить акции неповиновения в разных частях Еревана
|Песков: интеграция в ЕАЭС выгодна всем странам- участницам
|Эрдоган начал продвигать турецкую инициативу "Платформа шести" на Южном Кавказе
|Премьер: Отмена запретов на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня имеет актуальное значение
|Американский конгрессмен призвал серьезно отнестись к заявлениям Алиева на военном параде в Баку
|Депутат: Участие Армении в той или иной платформе должно быть продиктовано исключительно собственными интересами
|В Тегеране отреагировали на высказывания Эрдогана, обвинив его в подрыве суверенитета Азербайджана
|Утвержден грант Глобального партнерства для образования на реформу образования в Армении
|Членам семей пропавших без вести будет предоставляться бесплатная медицинская помощь
|Азербайджанцы и турки смогут ездить друг к другу без виз
|Вице-премьер: Ведомства, вовлеченные в процесс обмена военнопленными, заложниками и телами погибших, должны действовать максимально быстро и гибко
|Бывший глава МИД Албании назначен спецпредставителем ПА ОБСЕ по Южному Кавказу
|Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
|ССС Армении возбудила уголовное дело в отношении Гарника Исагуляна по признакам ложного доноса
|Правозащитник: Проблемы c безопасностью Армении обусловлены отсутствием диверсификации
|В Армении запущена инициатива "Новогоднее чудо для детей Арцаха"
|Арман Татоян раскритиковал высказывания лидеров Азербайджана и Турции на военном параде в Баку
|В ООН подтвердили намерение направить миссию в Нагорный Карабах
|За сутки в Армении выявили 1077 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 1 592 граждана
|В МККК поступило свыше 8 тыс. звонков от семей пропавших без вести военнослужащих
|Никол Пашинян провел встречу с Послом Франции
|Депутат: Единственный залог вывести страну из тяжелого положения - сформировать профессиональное правительство
|Эрдоган не исключил открытия границ с Арменией
|Очередной депутат правящей фракции сложил мандат
|В Арцахе отмечается день основополагающих прав человека, референдума о независимости и Конституции
|Захарова о заявлениях Алиева: Ни одно политическое заявление не должно перечеркнуть достигнутое в зоне карабахского конфликта
|Захарова: Армения гарантирует безопасность всех транспортных сообщений между западными районами Азербайджанa и Нахиджеванa
|Эрдоган призвал "армян взяться за ум" и напомнил про Энвера-пашу, учинившего Геноцид армян
|Очередное заседание СМИД СНГ пройдет в апреле 2021 года в России
|Губернатором Араратской области стал Размик Тевонян
|Правительство Армении выплатит единовременные пособия оставшимся без крова гражданам Арцаха
|Правительство Армении возьмет на себя расходы по реабилитационному лечению военнослужащих
|Песков: Запрет на ввоз овощей и фруктов из Азербайджана и Армении - это не вопрос Кремля
|У Алиева взыграл аппетит: Он замахнулся уже на Армению
|Нейтралитет Туркменистана: 25 лет по пути мира, сотрудничества и развития
|Родные пропавших без вести резервистов из Армавира вновь собрались у Эчмиадзинского военкомата
|Политик: Общество стоит перед выбором между плохим и худшим
|Парламент Армении в первом чтении внес поправки в закон “О партиях”
|В Армении будут сняты ограничения для судей, претендующих на должность председателя Палаты Кассационного суда
|Армен Саркисян и Роберт Кочарян обсудили текущую ситуацию в стране
|Глава МИД Армении и председатель Сената Франции обсудили проблемы, возникшие в результате турецко-азербайджанской агрессии против народа Карабаха
|Глава МИД Армении поблагодарил генсека Франкофонии за принципиальную, четкую позицию по развязанной войне против Арцаха
|Прогноз: Вокруг Карабаха будет формироваться новая ситуация
|Правительство: Семьи пленных военнослужащих и пропавших без вести в течение полугода будут получать содействие в размере 300 тыс. драмов
|Перед правительством Армении проходит митинг Движения за спасение Родины
|"Ай Дат": Мы ни на шаг не отступим в вопросе защиты прав армянского народа
|Омбудсмен Армении получил доказательства разжигания азербайджанцами в армянском обществе внутренней вражды с целью вызвать ненависть к соотечественникам из Арцаха
|Правительство Армении утвердило программу поддержки для студентов, принимающих участие в военных действиях
|За сутки в Армении число заболевших коронавирусом составило 1174, выздоровевших - 1350
|Российские миротворцы отчитались о проделанной объёмной работе в Нагорном Карабахе с момента развёртывания миссии
|Бывший советник по нацбезопасности: Команда Пашиняна при посредничестве США продала Арцах
|Глава МИД Армении встретился с главой Комитета национальной обороны Национального собрания Франции
|Движение по спасению Родины соберется завтра в 11.00 перед правительством Армении
|Америабанк запустил систему денежных переводов Ameriastream
|Глава Минкультобразования встретился с послом США
|Читать больше
|Политолог: Армении необходимо приложить усилия по восстановлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.
|Политик: Общество стоит перед выбором между плохим и худшим
|Прогноз: Вокруг Карабаха будет формироваться новая ситуация
|Прогноз: Минская группа ОБСЕ может достичь успеха лишь в случае переломных шагов США и Франции
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