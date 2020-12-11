Пятница, 11 Декабря 2020 13:13

АрмИнфо.Членам семей пропавших без вести будет оказана бесплатная медицинская помощь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Армении.

Согласно источнику, в рамках реализации "дорожной карты", опубликованной 18 ноября премьер-министром РА Николом Пашиняном, принято решение предоставить членам семей пропавших без вести (родитель, муж, ребенок, сестра, брат, пропавшие без вести во время боевых действий с 27 сентября по 9 ноября) медицинскую помощь в рамках государственного заказа. Тем самым, все расходы на медицинское обслуживание будет покрывать Минздрав Армении.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, указанным группам необходимо отправить заявку на адрес info@moh.am. Подробности можно узнать по телефону горячей линии Минздрава 80-03.