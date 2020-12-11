Пятница, 11 Декабря 2020 12:28

АрмИнфо. Установление в Арцахе стабильности и окончательного мира возможно исключительно в случае урегулирования карабахского конфликта в соответствии с международными нормами. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Григорян.

<В случае урегулирования конфликта международным сообществом в обход, в пренебрежение в отношении норм международного права, конфликт решен быть не может. Собственно, данный процесс уже начат. Вынужденно подписанное Арменией трехстороннее заявление от 9 ноября, безусловно, международным нормам не соответствует>, - подчеркнул он.

По оценкам политолога, данный документ оказался вне рамок Минской группы ОБСЕ, наделенного соответствующим мандатом международного формата урегулирования. В этом свете, Григорян указал на отсутствие в заявлении даже упоминания об одном из важнейших пунктов урегулирования - вопросе статуса Арцаха. Меж тем, все остальное: вывод армянских войск, возвращение беженцев, возобновление сообщения, разблокирование коммуникаций тем есть. И часть этих пунктов уже находится в процессе реализации.

Стабильного мира, по прогнозам политолога, можно достичь исключительно в случае учета интересов и интереса всех сторон конфликта. Меж тем, в заявлении от 9 ноября интересы армянской стороны очевидным образом не учтены. Подобное положение дел, по его оценкам, стать основой для долговременной стабильности не может. В этом свете, оценивая установление перемирия положительно, Григорян считает разговоры об окончательном разрешении конфликта преждевременными.

На его взгляд, соответствующие корректировки можно внести в существующий документ о перемирии в любой момент. В первую очередь с учетом того, что международные нормы, на основе которых это можно и нужно сделать, никуда не делись. В этом свете, политолог видит необходимость в усилиях Еревана в направлении восстановления переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.

9 декабря, выступая на брифинге для членов Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе при Конгрессе США, и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер сообщил, что сопредседатели МГ ОБСЕ в эти выходные посетят Баку и Ереван.

<Вашингтон продолжает призывать Азербайджан и Армению к урегулированию карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Американский сопредседатель Эндрю Шофер поедет в эти выходные дни с другими сопредседателями в Баку и Ереван, чтобы определить, где мы можем продвинуться вперед в дипломатическом урегулировании этого конфликта. США настаивают на выработке прочного решения конфликта за столом переговоров>, - подчеркнул Рикер.