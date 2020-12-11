Пятница, 11 Декабря 2020 12:27

АрмИнфо.Наблюдающиеся сегодня весьма существенные проблемы системы безопасности Армении обусловлены отсутствием диверсификации. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц.

<Все эти проблемы всплыли еще до 44-дневной войны. Еще за 4 года в дни апрельской войны 2016 года. Бессилие действующей системы безопасности наглядно проявилось именно за те 4 дня. Первое отступление Армении, обусловленное отсутствием прочных механизмов обеспечения безопасности, имело место именно по итогам апрельской войны>, - подчеркнул он.

Подобное положение дел Сакунц обуславливает тем, что за все годы независимости Армении ее руководство так и не предприняло реальных, действенных мер в направлении диверсификации стратегических сфер армянской экономики. По его словам, речь идет об энергетической сфере, коммуникациях и других возможностях. А также дипломатических и иных возможностях установления партнерских отношений с другими странами.

<Все эти годы во всех смыслах и буквально на всех направлениях нашим союзником, нашим партнером всегда была только Россия. А сегодня Россия, российский миротворческий контингент, стал гарантом безопасности и Арцаха. А обеспечение Арменией безопасности собственных соотечественников уже также стало проблемным>, - подчеркнул он.

По оценкам Сакунца, еще никогда за историю существования Третьей Республики вопрос, проблема обеспечения безопасности Армении еще

никогда не был обострен до такой степени как сейчас. Однако, ни власть, ни оппозицию этот важнейший вопрос, судя по их последним действиям, практически не заботит.

<Во всяком случае, в их текущей повестке этого вопроса даже не видно. Вопрос обеспечения безопасности вообще отсутствует в любых политических обсуждениях. И создается впечатление, что этот проблемы сегодня вообще не существует. По крайней мере, для нашей оппозиции и для нашего руководства>, - подытожил Сакунц.