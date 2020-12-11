Пятница, 11 Декабря 2020 12:26

АрмИнфо. В Армении стартовала инициатива "Новогоднее чудо для детей Арцаха", цель которой - осуществить новогодние мечты детей со всего Арцаха, в том числе вынужденных переселенцев из Шуши, Гадрута и других оккупированных территорий.

Как сообщается в сообщении гуминициативы "Аврора", сотни арцахских детей написали письма Деду Морозу, в которых рассказали о своих новогодних желаниях и мечтах. Письма принимались до 5 декабря текущего года.

На призыв инициативы откликнулось множество людей в разных странах, благодаря которым уже собрано 22 тыс. долларов на реализацию желаний детей. Пожертвования принимаются до 15 декабря включительно.

"В рамках этого проекта мы планируем приобрести как минимум 2500 подарочных наборов для детей, живущих в Арцахе, а также для тех, кого не разобрали "тайные санты". В основном дети просят письменные принадлежности, одежду, игрушки, спортивный инвентарь и т. п.", - рассказала соосновательница инициативы Диана Петросян. Инициативу уже можно считать успешной благодаря тому, что к ней присоединились как частные благотворители, так и организации из Армении, других стран мира и армянской диаспоры.

<Для тысяч арцахских детей, которые вынуждены покинуть свои дома, а некоторые потеряли своих близких из-за ужасной войны, это будет, скорее всего, самый печальный Новый год в жизни. Чтобы привнести хоть немного радости в их жизнь, мы решили запустить эту инициативу, которая сразу же была встречена с теплотой. С каждым днём становится всё больше людей, готовых помочь с приобретением подарков. Мы очень благодарны и рады, что наше начинание поддерживают>, - заявила соосновательница инициативы Маргарита Варданян.

Регистрация "тайных сант" и сбор подарков продлятся до 20 декабря. "Санты" могут выбрать одно из писем арцахских детей по ссылке и приобрести желаемый ребёнком подарок.

Участники инициативы посетят Арцах в период после 20 декабря до конца праздников, чтобы лично вручить подарки детям.