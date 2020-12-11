Пятница, 11 Декабря 2020 12:26

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян раскритиковал высказывания лидеров Азербайджана и Турции на военном параде в Баку, где выражались притязания на территории Республики Армения.

Так, в заявлении Омбудсмена Армении, в частности, говорится: "10 декабря, во время военного мероприятия в столице Азербайджана президент данной страны заявил, что Зангезур, озеро Севан и Ереван [Республики Армения] являются историческими землями Азербайджана. После этого президент Турции восхвалил организаторов и исполнителей Геноцида армян в Османской империи, а также массовой резни армян в Баку в сентябре 1918 года.

Кроме этого, выступления президентов как Азербайджана, так и Турции были полны угроз жизни и здоровья всего населения Армении, оскорблений и выражений, разжигающих ненависть в отношении всего армянского народа. Анализ, проведенный Аппаратом Защитника прав человека Армении, подтверждает, что сегодняшние выступления президентов Азербайджана и Турции содержали те же акценты и слова ненависти и вражды, которые азербайджанские военные использовали во время этой войны при осуществлении пыток, жестоких убийств или бесчеловечного обращения с исключительным цинизмом в отношении армянских военнослужащих и мирных жителей".

Татоян подчеркнул, что именно такие выступления с годами создали в азербайджанскую институциональную систему пропаганды ненависти и вражды по признаку этнической принадлежности в отношении армян, открытого поощрения безнаказанности и поддержку на высоком государственном уровне.

Омбудсмен Армении констатировал, что военные преступления и преступления против человечности, совершенные азербайджанскими вооруженными силами в сентябре-ноябре 2020 года, своей степенью жестокости даже не укладываются в человеческое воображение.

"Это действия такой жестокости, которые требуют даже научных исследований, чтобы в конце концов понять степень жестокостей, на которые способен человек.В своей речи, разжигающей ненависть к армянам и угрожающей всему армянскому народу, президент Турции отметил, что сегодня день прославления душ Ахмеда Джевада бея, Нури-паши, Энвера-паши, членов Исламской армии Кавказа. Установленный факт, что эти люди являются младотурками, которые организовали и совершили геноцид армян в Османской империи, сопровождавшийся убийствами, нанесениями увечий, пытками и изнасилованиями.

Среди них, в частности, Энвер-паша, как военный министр Османской империи (1913- 1918 гг.), в годы Геноцида армян был одним из главных организаторов жестокостей, а генерал-майор Джевад бей, в годы первой мировой войны, являясь комендантом города Константинополь (ныне-Стамбул) и членом турецкой государственной специальной, идеологической организации пантюркизма <Тешкилят-и Махсуса>, непосредственно организовал и осуществил акты геноцида. Более того, эти люди, в частности Нури-паша, брат Энвера-паши, в рядах Кавказской исламской армии, участвовали в массовых убийствах армян в Баку в сентябре 1918 года, которые сопровождались пытками и изнасилованиями. Восхваление этих людей президентом Турции, особенно такое действие во время публичного выступления на военном параде, является явным намерением геноцида. Еще большее разжигание ненависти - очевидная цель этого выступления.

К этому добавляются очевидные ложные утверждения двух президентов о том, что армяне осуществили уничтожение азербайджанских или турецких религиозных объектов или ценностей. Эти выступления являются явным терроризированием, очевидной угрозой жизни и здоровью всего народа Армении, всего гражданского населения, которые абсолютно запрещены международным правом. Вышеупомянутые выступления также подтверждают азербайджанскую политику этнических чисток и геноцида террористическими методами в Арцахе во время этой войны", -сказал Татоян.

В заключение, Защитник прав человека Армении призвал мировое международное сообщество предпринять решительные предупредительные меры по вышеназванным, подлежащим абсолютному осуждению, явлений, которые нарушают основные принципы международного права и подрывают всю международную систему прав человека и гуманитарной защиты.