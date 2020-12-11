Пятница, 11 Декабря 2020 01:04

АрмИнфо. Сегодня депутатский мандат сложил член правящей фракции <Мой шаг> Ерджаник Акопян. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

Он написал, что в результате совещаний с депутатами <Моего шага> было принято решение, что Акопян продолжит свою дальнейшую деятельность в рядах сотрудников Комитета государственных доходов Армении.

<Принимая во внимание тот факт, что ранее я занимал разные должности в Комитете госдоходов, то имею хорошее представление о системе, имеющихся проблемах, которые мы будем решать совместными усилиями>, - написал он.