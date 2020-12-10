Четверг, 10 Декабря 2020 17:07

АрмИнфо.<Освобождение исторических земель Азербайджана от оккупации не означает конца борьбы, усилия в политической и военной сферах продолжатся в самых различных сферах. С таким заявлением сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступил на параде Победа на площади <Азадлыг> (Свободы) в Баку, добавив, что <Карабах - это Азербайджан!>.

Он отметил, что Турция и ее народ будут и далее поддерживать братский Азербайджан в духе лозунга <Одна нация - два государства>.

<Те, кто обрек регион на разрушения, смерть и слезы должны взяться за ум. Надеюсь, что армянские политики правильно проанализируют произошедшее и предпримут смелые шаги по формированию мирного и стабильного будущего>, - сказал Эрдоган, при этом почему-то умолчал, что именно турецкая сторона является дестабилизирующим фактором в регионе, и приносит смерть, слезы и разруху везде, где появляется.

При этом президент Турции призвал армянской народ < вырваться из-под влияния армянской диаспоры, манипулирующей исторической ложью>, видимо подразумевая продвижения армянской диаспорой международного признания Геноцида армян в Османской империи . Эрдоган никак не сможет смириться с тем фактом, что армянское лобби достаточно успешно продвигает свою повестку по восторжествованию справедливости и привлечению к ответственности государство-виновника в первом геноциде 20-ого века. <Армяне должны осознать, что они ничего не достигнут действуя по указке империалистов Запада. Вражда должна оставить место добрососедству>, - сказал турецкий лидер, при этом он не преминув добавить <да святится сегодня душа Энвер-паши> ( один из главных организаторов Геноцида армян 1915 года -ред. ). Эрдоган заверил, что

если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра. А восхваляя память Энвера-паши, он видимо намекнул, что если армяне не пойдут на их условия, то их ждет учесть соотечественников из Западной Армении.