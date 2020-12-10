Четверг, 10 Декабря 2020 16:05

АрмИнфо. Правительство Армении возьмет на себя расходы по лечению военнослужащих, получивших ранения во время военных действий в Арцахе, и нуждающихся в прохождении курса реабилитационной терапии. Об этом было заявлено 10 декабря в ходе заседания правительства.

Более того, было доложено, что реабилитационный курс лечения военнослужащие могут проходить в выбранном им самостоятельно медучреждении