Четверг, 10 Декабря 2020 13:58

АрмИнфо. К великому сожалению, в текущей ситуации наше общество оказалось перед выбором между плохим и худшим. Подобное мнение выразил АрмИнфо член исполнительного органа социально-демократической партии <Решение гражданина> Гарегин Мискарян.

<Говоря о текущей ситуации, я имею в виду ее обусловленность усилиями как <бывших>, так и <нынешних>. И те и другие любым способом пытаются удержать здоровые политические силы Армении в тени. И это в текущих условиях. Проблема общества, наша проблем в том, что если мы выйдем на улицу, то получим возвращение <бывших>. Если не выйдем, то косвенным образом выразим поддержку действующей власти. Меж тем, общество сегодня имеет проблемы и с ней>, - подчеркнул он.

На этом фоне Мискарян затруднился с прогнозом дальнейших действий премьер- министра Никола Пашиняна. На его взгляд, премьер имел множество основ и причин для отставки и до оппозиционного ультиматума. И угадать причину, которая может побудить его уйти в отставку сегодня просто невозможно. Политик лишь надеется, что все процессы, борьба между "бывшими" и "нынешними" обойдется без прямых столкновений на улице, особенно сопровождаемых кровопролитием.

Оценивая ситуацию в целом как далеко не обнадеживающую, Мискарян в подобных критических условиях оценивает вероятность угрозы уличных столкновений как довольно большую. При этом, он выразил убеждение, что в подобном случае никто не выйдет из них победителем. Проиграют все. Все общество.

"Я не знаю есть ли понимание всего этого у правящей силы и ее противников на улице. Наша партия неоднократно пыталась указать сторонам путь в направлении компромисса. Однако, все наши попытки, к сожалению, завершились безуспешно. В конце концов, и улица далеко неоднородна. Все эти люди ведь действуют далеко не по указке из одного центра. В этом свете, среди протестующих могут вполне найтись и люди, способные выйти из под управления", - заметил он.

В этом свете, Мискарян отметил заявление Вазгена Манукяна о готовности "разъяренной толпы разорвать Никола Пашиняна". Данное заявление политик рассматривает как послание людям на улице о возможности и подобных действий. В этом свете, Мискарян выразил убежденность в недопустимости стравливания людей, их вывода друг против друга.

"Сегодня у Армении есть более важные, более актуальные и требующие решения уже сегодня проблемы. Соответственно, нам надо сконцентрироваться именно на них. В этом свете, мы призываем премьера Пашиняна и Вазгена Манукяна проявить большую степень политической дальновидности и сконцентрироваться на шагах по выводу страны из текущей ситуации", - подытожил политик.