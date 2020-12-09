Среда, 9 Декабря 2020 19:33

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян принял сегодня делегацию во главе с Послом США Линн Трейси.

Собеседники обменялись мнениями вокруг вопросов, связанных с программами, реализуемыми в сферах образования, науки, культуры и спорта, обсудили возможное расширение сотрудничества.

Министр обратил внимание посла США на многочисленные факты уничтожения Азербайджаном армянского исторического и культурного наследия на территории Арцаха в послевоенный период. <В настоящее время армянские культурные и религиозные памятники, находящиеся под контролем Азербайджана, разрушаются, подвергаются актам вандализма. Политика культурного геноцида грубо нарушает международные нормы и противоречит общечеловеческим ценностям>, - сказал министр. Думанян добавил, что ожидает поддержки посольства США в инициативах по сохранению материального и нематериального наследия армянской культуры в Арцахе.

Линн Трейси поблагодарила министра за прием, отметила готовность США к дальнейшему сотрудничеству и пожелала Армении в кратчайшие сроки преодолеть трудности послевоенного периода.

Министр и посол также коснулись проводимых реформ в сферах образования, науки, культуры, спорта, а также обсудили вопросы, связанные со стратегией реформ т.н. инклюзивного образования. Министр, что предпринимаются необходимые шаги для обеспечения устойчивого развития в этих сферах, и в этой связи идет дальнейшее укрепление сотрудничества с США.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.