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АрмИнфо. Состоялась встреча между представителями партии «Просвещённая Армения» и Движения по спасению Родины.
Во встрече, состоявшейся накануне поздно вечером, приняли участие глава партии «Просвещенная Армения», руководитель ее парламентской фракции Эдмон Марукян, секретарь парламентской фракции партии «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян, кандидат в премьер-министры от Движения по спасению Родины Вазген Манукян и представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.
В ходе встречи была обсуждена сложившаяся в стране ситуация и возможные решения. Стороны договорились продолжить встречи.
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|Туркмено-армянская вековая дружба и нынешние взаимоотношения – ключевая тема онлайн лекции Посла Туркменистана в Армении для туркменских студентов
|Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту неудавшегося покушения на исполнительного директора <Армэкономбанка>
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|Никол Пашинян: Все происходящие процессы никоим образом не должны отразиться на праве на свободное волеизъявление граждан страны
|Вице-премьер: Переговоры по Карабаху между двумя сторонами при посредничестве российских партнеров начнутся уже в этом году
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|Премьер: Армения находится в сложной ситуации, и необходимо консолидировать усилия для преодоления этой ситуации
|Отрезание голов у пленных по Эрдогану – пример благородства, присущего туркам
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|Перед Национальным собранием Армении стартовал митинг Движения по спасению Родинын.
|Сопредседатели МГ ОБСЕ едут в регион
|Сенат Канады отклонил резолюцию о признании независимости Арцаха
|Сложивший депутатский мандат парламентарий намерен продолжить свою деятельность в исполнительных структурах власти
|Лилит Макунц: Проект поправок в конституционном законе "О партиях" станет краеугольным камнем в формировании в Армении здоровой и демократической атмосферы
|МО Армении: Резервисты, принимавшие участие в боевых действиях, получит выплаты за ноябрь во второй декаде декабря
|"Аврора" запускает новый проект нацеленный на создание системы поддержки современным героям
|Прогноз: Минская группа ОБСЕ может достичь успеха лишь в случае переломных шагов США и Франции
|Эксперт: Правы и Пашинян, и оппозиция. Соответственно выход в индивидуумах
|Глава Минфина РА: Решение о передаче части средств Всеармянского фонда "Айастан" в государственный бюджет Армении было принято на основании решения Совета попечителей фонда
|За сутки от коронавируса в Армении выздоровело 1 385 человек, 21 - скончались
|Армения и Италия обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках программы ROCEMP
|Армения приняла участие в 16-й Конференции министров стран СЕ, ответственных за спорт
|ЮКЖД: Движение поездов на перегоне Варденис-Сотк было остановлено на три часа из- за ДТП
|У США возникли вопросы по части роли Турции в войне в Карабахе
|Глава МИД Армении: Осуждаем бесчеловечное обращение с армянскими военнопленными и заложниками азербайджанскими военными
|Руководители государственных некоммерческих организаций Армении будут отбираться на конкурсной основе
|В Армении лишение свободы будет рассматриваться как крайняя мера
|Глава МИД Армении: Во всех частях Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана, имели место этнические чистки и военные преступления
|МИД Армении: преднамеренное разрушение Азербайджаном армянского исторического и культурного наследия являются явным нарушением норм международного права
|КС Армении отклонил заявление Совета НС по вопросу о прекращении депутатских полномочий Гагика Царукяна
|Армения и Италия подчеркивают необходимость принятия мер для преодоления гуманитарного кризиса в Арцахе
|Парламент Армении принял обращение в связи с затягиванием процесса возвращения военнопленных и заложников
|Президент РА просит Владимира Путина о содействии в демаркации границы Армении с Азербайджаном
|Минобороны РА предлагает сократить срок признания без вести пропавшими военнослужащих и других лиц
|ЮНИСЕФ пересматривает планы сотрудничества с Арменией на следующие пять лет
|Премьер Армении и посол США обсудили арцахский конфликт
|Еще один депутат Национального Собрания Армении решил сложить свой депутатский мандат
|Visa и ACBA запускают первую в стране программу мобильных платежей, c Visa Token Service
|Посол США в Армении осудила акты насилия в отношении пленных
|Более 500 адвокатов выступают за отставку Пашиняна, аргументируя это 9 пунктами
|Назначен новый замминистра здравоохранения
|Депутат: В отличие от Франции прямое участие Турции в боевых действиях не было адекватно осуждено цивилизованным миром
|Депутат: К требованиям об отставке премьер-министра Армении присоединились десятки тысяч граждан страны
|В ближайшие часы представители армянской оппозиции огласят план дальнейших действий
|Группы быстрого реагирования офиса Омбудсмена Армении посещают полицейские участки, куда привозят задержанных
|Армен Саркисян встретился с Сержем Саргсяном
|Профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями: успехи достигнутые за годы Нейтралитета.
|Адвокат: Нет сомненья, что уголовное дело в отношении второго президента РА политически мотивированное
|Арам I и Гарегин II второй призвали Пашиняна уйти, а оппозиция в это время перекрывает главные улицы столицы
|Состоится встреча Эдмона Марукяна с Вазгеном Манукяном
|В Армении социальная реклама будет освобождена от налогообложения
|Движение "Спасение Отечества" дало "зеленый свет" гражданам на проведение акций неповиновения
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