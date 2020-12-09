Среда, 9 Декабря 2020 18:01

АрмИнфо. Состоялась встреча между представителями партии «Просвещённая Армения» и Движения по спасению Родины.

Во встрече, состоявшейся накануне поздно вечером, приняли участие глава партии «Просвещенная Армения», руководитель ее парламентской фракции Эдмон Марукян, секретарь парламентской фракции партии «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян, кандидат в премьер-министры от Движения по спасению Родины Вазген Манукян и представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.

В ходе встречи была обсуждена сложившаяся в стране ситуация и возможные решения. Стороны договорились продолжить встречи.