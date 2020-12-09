Среда, 9 Декабря 2020 16:51

АрмИнфо. Перед Национальным собранием Армении стартовал митинг Движения по спасению Родины.

Так, граждане, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 9 декабря из разных районов Еревана колоннами направились к зданию Национального Собрания, где в 16:00 стартовал митинг.

В беседе с журналистами глава партии Родина, экс-глава СНБ Артур Ванецян заявил что капитулянт должен уйти, иного варианта нет. «Мы будем проводить акции протеста до тех пор, пока лицо, сидящее на стуле в правительстве, не поймет, что он должен уйти», - сказал Ванецян.

При этом он сообщил, что информация, поступающая из разных источников дает основание полагать, что власть продала нашу Родину. Ванецян заверил, что общественное давление на действующие власти изо дня в день будет увеличиваться.

«Пашинян просто тянет время. Непонятно почему он это делает. Одной из причин может быть, что у него остались невыполненные общения, которые он должен довести до конца. Еще одна причина – попытки продолжить пользоваться государственными благами. Это может быть обусловлено тем, что он боится. Но ему нечего боятся, мы уже говорили об этом», - сказал Ванецян.

В свою очередь представитель АРФД Ишхан Сагателян отметил, что у них одно требование, отставка премьер-министра Никола Пашиняна. При этом он добавил, что день изо дня к ним примыкают новые сторонники. На уточнение, примут ли они Пашиняна, если тот вновь заручится поддержкой народа, дашнакцакан отметил, что решение за народом. «Я исключаю подобное развитие ситуации. Но, все же в нашей стране решение принимает народ, и он будет определять состав новой власти», - сказал Сагателян, еще раз подчеркнув, что человек, распыляющий последки армянской государственности должен уйти.

Меж тем, депутат Национального собрания Армени Наира Зограбян выразила убеждение, что даже если на улицы выйдут три миллиона человек, Никол Пашинян всё равно не уйдет. Она отметила, что страна сегодня находится в серьезном кризисе, в том числе из-за провалившейся борьбы властей с пандемией коронавируса.

«Каждый день будет общественное давление. Каждый день Никол Пашинян должен видеть, что он стал чужим в этой стране и должен уйти», - сказала Зограбян, добавив, что он каждый день теряет шанс на гуманитарный кризис.

Стоит отметить, что митинг перед Национальным собранием многочисленный. Тысячи людей пришли к парламенту, и скандируют «Никол, предатель!», «Никол, уходи!». К парламенту также стянуты большие силы полиции.