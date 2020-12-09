Среда, 9 Декабря 2020 16:07

АрмИнфо. Сенат Канады отклонил резолюцию о признании независимости Арцаха.

“Резолюция 36 отклонена. Это печальный день для армянского народа. Их бросил премьер-министра Джастина Трюдо, который поддерживает тирана. Печальнее еще то, что сенаторы Трюдо предпочли играть в политику и отвернулись от армянской общины”, - написал автор проекта, сенатор Лео Усакос в своем микроблоге в Твиттер.

Напомним, что ранее Сенат и Национальное собрание Франции одобрили резолюцию, в котором звучит призыв к правительству страны признать независимость Арцаха.