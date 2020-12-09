Среда, 9 Декабря 2020 13:01

АрмИнфо.Гуманитарная инициатива "Аврора" запустила свою новую программу "Сообщество Аврора", созданную после тщательной оценки гуманитарной сети "Авроры" и основных направлений ее работы. Сообщество "Аврора" будет объединять и поддерживать самоотверженных людей со всего мира, осуществляющих важнейшую деятельность на локальном уровне.

Как сообщает пресс-служба инициативы, перед запуском проекта была разработана подробная анкета для потенциальных участников Сообщества <Аврора>, призванная гарантировать, что новая программа будет отвечать их реальным потребностям. <Аврора> планирует активно поддерживать членов программы, связывая их друг с другом в соответствии с направлением деятельности, способствуя обмену опытом и продвигая проекты участников на собственных платформах.

Новая программа также задействует связи инициативы с международными гуманитарными деятелями и станет важным инструментом, позволяющим <Авроре> продолжить привлекать профильных экспертов, спикеров и партнеров, принимающих активное участие в многочисленных проектах инициативы, в том числе в Диалогах <Аврора> и в программе гуманитарной помощи Арцаху, а также ее более масштабном проекте, в рамках которого планируется приглашать в регион гуманитарных лидеров.

<За время своего существования <Аврора> создала невероятную сеть преданных своему делу гуманитарных деятелей, добивающихся ощутимых перемен к лучшему на местах. Как человек, чей проект получил от <Авроры> огромную помощь, я горячо приветствую запуск новой программы Сообщество <Аврора>, которая объединит и поддержит связанных общей целью людей, позволив им добиться максимальных результатов>, - сказал лауреат премии <Аврора> - 2017 доктор Том Катена, главный врач больницы Mother Mercy в Судане и председатель Гуманитарной инициативы <Аврора>.

Гуманитарная инициатива <Аврора>, созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, преобразует этот опыт в глобальное движение. Программа Сообщество <Аврора>, запущенная в Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления, будет служить катализатором будущих изменений и поддерживать гуманитарных работников на местах благодаря онлайн-группам, коллегиальному обучению, мастер-классам экспертов, специализированному контенту, участию в Диалогах <Аврора> и других проектах инициативы, а также продвижению гуманитарной повестки в собственных медиа-каналах <Авроры>.

<С помощью программы Сообщество <Аврора> такие активисты как я получат возможность общаться, учиться, делиться знаниями и информацией с широким кругом экспертов, единомышленников и современных героев на глобальном уровне. Я ожидаю, что проект позволит мне развить и ускорить мою работу по защите интересов женщин и расширению прав и возможностей молодежи, а также подвести под нее устойчивую базу>, - отметила Шад Бегум, исполнительный директор организации Association for Behaviour and Knowledge Transformation (ABKT) и член Сообщества <Аврора>.

Благодаря поиску решений конкретных проблем на местах участники Сообщества <Авроры> дают шанс на новую жизнь тем, кто нуждается в этом больше всех. В год, когда Гуманитарная инициатива <Аврора> отмечает свое пятилетие, программа Сообщество <Аврора> подарит выдающимся современным героям возможность использовать созданную за эти годы гуманитарную сеть <Авроры> для развития своих проектов, посвященных самым разным темам, от гендерного равенства и прав человека до качественного образования, защиты детей, мира и справедливости.