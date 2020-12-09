Среда, 9 Декабря 2020 13:01

АрмИнфо.Минская группа ОБСЕ может достичь успеха лишь в случае новых, переломных шагов США и Франции в направлении окончательного разрешения нагорно-карабахского конфликта. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский.

"Тем не менее, потенциала для осуществления шагов подобного масштаба я сегодня среди этих двух стран-сопредседателей не вижу. Меж тем, как третья страна-сопредседатель - Россия продвигает собственную повестку. Что, с учетом приостановки кровопролития в Карабахе именно Россией вполне понятно", - отметил он.

В этом свете, российский эксперт охарактеризовал московские переговоры глав МИД Армении и России Ара Айвазяна и Сергея Лаврова как часть процесса в рамках отмеченной выше логики. По его оценкам, состоявшиеся 6-7 декабря встречи министров прошли в конструктивной, союзнической атмосфере. А ощутимых разногласий по их итогам не просматривалось.

Подчеркнув прозвучавшую на переговорах глав МИД мысль о важности русского языка, Надеин-Раевский охарактеризовал данный фактор как далеко неслучайный. По его оценкам, Москва демонстрирует собственную готовность и расположенность к конструктивной работе в направлении обеспечения безопасности Карабаха.

В целом, эксперт характеризует начавшийся после трехстороннего заявления от 9 ноября этап в армяно-российских отношениях как более положительный, чем предшествующий. Последнее Надеин-Раевский обусловил тем, что война была остановлена по российской программе. А трехстороннее заявление содержало в себе ссылки не только на итоги войны, но и на базовые принципы урегулирования.

"Заявление главы МИД РФ Лаврова о вынужденном принятии трехстороннего заявления всеми сторонами-интересантами я рассматриваю как намек на нежелание некоторых стран-посредников его принимать. Более того, на попытки противодействовать его реализации. В целом, я оцениваю переговоры глав МИД как нормальный, рабочий разговор без подстрочного текста. Все было ясно и понятно. Видимые различия проявились лишь в видении министров дальнейшей работы МГ ОБСЕ", - подытожил российский эксперт.