Вторник, 8 Декабря 2020 20:41

АрмИнфо.8 декабря в рамках рабочего визита во Францию министр иностранных дел РА Ара Айвазян встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.

Как передает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи собеседники высоко оценили традиционное тесное сотрудничество, сложившееся между Арменией и ЮНЕСКО, и выразили готовность в том же духе и дальше предпринимать шаги по реализации целей структуры.

Министр иностранных дел и генеральный директор коснулись ситуации в регионе после турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха. Генеральный директор ЮНЕСКО выразила глубокие соболезнования в связи с гибелью людей.

Ара Айвазян обратил внимание Одри Азуле на вопиющие проявления нетерпимости к армянским культурным и религиозным памятникам Арцаха, находящимся под оккупацией Азербайджана. По словам министра, преднамеренное разрушение Азербайджаном армянского исторического и культурного наследия, попытки осквернить или фальсифицировать их идентичность являются явным нарушением норм международного права, противоречат ценностям цивилизации и поэтому заслуживают решительного осуждения.

Министр Айвазян отметил, что для предотвращения нового культурного геноцида со стороны Азербайджана необходима оперативная реакция со стороны международных организаций, чтобы привлечь виновных к ответственности и полностью предотвратить подобные действия. В этой связи собеседники обменялись мнениями по поводу реализации предложения о направлении в регион миссии ЮНЕСКО.