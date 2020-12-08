Вторник, 8 Декабря 2020 20:31

АрмИнфо. Конституционный суд Армении отклонил заявление Совета Национального Собрания РА по вопросу о прекращении депутатских полномочий Гагика Царукяна. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Конституционного суда Ева Товмасян.

"Конституционный суд своим рабочим решением отклонил ходатайство Совета Национального Собрания о прекращении депутатских полномочий Гагика Царукяна. Решение будет отправлено сторонам в течение трех дней в соответствии с законом и будет опубликовано на официальном сайте Конституционного суда", - написала пресс-секретарь Конституционного суда.

Отметим, что 24 ноября Совет парламента передал в КС заявление о лишении Царукяна депутатского мандата. В течение месяца КС должен был вынести решение по данному вопросу. Депутаты от правящей фракции заявили, что основой для обращения является 95 статья Конституции Армении и решение Комиссии по предотвращению коррупции от 26 октября 2020 года "О нарушении требований несовместимости депутата НС". Согласно 95 статье Конституции, депутат не имеет права занимать не обусловленную его статусом должность в государственных органах или в других органах местного самоуправления, какую-либо должность в коммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью.

Напомним, что Царукяну также предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков. В июне текущего года парламент лишил Царукяна депутатской неприкосновенности.