Вторник, 8 Декабря 2020 17:39

АрмИнфо. Посол США в РА Линн Трейси сегодня на встрече с группой адвокатов и Защитником прав человека Армении обсудила процессы, связанные с обменом пленными и репатриацией останков вследствие конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, Трейси заявил, что достойное обращение и безопасное возвращение пленных являются приоритетным для Соединенных Штатов. Она осудила акты насилия в отношении пленных и подчеркнула, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Посол также подчеркнул приверженность США делу поиска прочного и устойчивого политического решения конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что Омбудсмены Армении и Арцаха сегодня опубликовали новый доклад "Организованная в Азербайджане ненависть и враждебность по отношению к этническим армянам как коренные причины пыток и бесчеловечного отношения со стороны азербайджанских вооруженных сил". В отчете обосновывается проводимая Азербайджаном политика этнической чистки и геноцида террористическими методами. Доклад доказывает, что жестокость, пытки и бесчеловечное отношение Азербайджана в ходе этой войны являются следствием многолетней враждебной пропаганды и организованной антиармянской политики.

Вместе с тем, в докладе представлены доказательства того, что армянофобия в Азербайджане генерируется властями, в том числе высшими органами, широко используется и поощряется культурными, спортивными и другими общественными деятелями и удостаивается общественной похвалы, мишенью чего часто становятся дети.

Азербайджанские военнослужащие четко осознают, что пытки в отношении армян не только останутся безнаказанными, но и удостоятся общественного одобрения и похвалы со стороны властей. Сообщается, что доклад будет направлен в международные органы.

Ознакомиться с докладом можно, перейдя по следующей ссылке: https://bit.ly/39MlsnP.