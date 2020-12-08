Вторник, 8 Декабря 2020 14:01

АрмИнфо.Католикос Великого дома Киликийского Арам I призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку.

В обращении, размещенном на официальном сайте Католикосата, в частности, отмечается: "Армянский народ глубоко встревожен, мысль о поражении оставила его в неуверенности и отчаянии: Мы потеряли большую часть Арцаха, построенного и процветающего кровью наших детей, несмотря на храброе сопротивление нашей героической армии турецко-азербайджанской армии. Мы потеряли национальное достоинство и гордость. У нас было много жертв, пленных, раненых и беженцев. Народ требует исчерпывающего и ясного отчета об этой ужасной трагедии.

Мы столкнулись с неопределенностью. Наш народ в Армении, Арцахе и диаспоре выражает справедливый протест против документа, подписанного между Арменией и Азербайджаном, который, наряду с Арцахом, также ставит под угрозу территориальную целостность, безопасность и независимость Армении. Наша страна похожа на неуправляемый корабль, попавший в шторм. В этих критических условиях единство нашего народа более чем необходимо. Коллективная воля нашего народа, общие и высшие интересы народа и родины должны быть выше всех целей и стать определяющими факторами наших решений и действий", - отмечается в обращении Арама I.

По его словам, руководствуясь этими принципами, более 2 лет назад премьер Армении Пашинян пришел к власти. "В условиях нынешнего кризиса мы призываем Пашиняна, руководствуясь теми же принципами, принять решение об уходе с поста премьер- министра, дав Национальному собранию (парламенту) возможность с соблюдением конституции избрать нового премьер-министра. Мы ожидаем, что переходное правительство согласия, которое будет сформировано при новом премьер-министре, сочтет приоритетным проведение досрочных выборов в Национальное собрание", - отмечается в обращении.

С призывом к Пашиняну подать в отставку выступил и Католикос всех Армян Гарегин Второй, который подчеркнул, что ААЦ просит премьера уйти.

Отметим, что в 12:00 по ереванскому времени истек срок ультиматума, который оппозиция дала действующему премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы он добровольно и бескровно сдал власть и ушел в отставку. Оппозиционные силы представили единого премьер-министра РА в лице Вазгена Манукяна, который займет место Пашиняна, сформирует временное правительство, которое займется выводом страны из кризиса, сложившегося после подписания 9 ноября печально известного документа о капитуляции в войне вокруг Нагорного Карабаха. Манукян также обязуется в течение года организовать выборы в парламент страны, в которых он и его команда не примут участия.

И поскольку премьер-министр Армении не собирается уходить в отставку, оппозиция запланировала акции неповиновения в виде перекрытия улиц с целью парализовать движение транспорта. Причем не

только в Ереване, но и во всех областях Армении. В эти минуты в Ереване создан коллапс. Представители оппозиции заблокировали все крупные транспортные магистрали города. Сегодня оппозиционные партии добиваются ухода Пашиняна его же методами, к которым он прибег 2.5 года назад.