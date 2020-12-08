Вторник, 8 Декабря 2020 13:33

АрмИнфо. Представитель Верховного Совета АРФД Ишхан Сагателян выступил с видеообращением от имени Движения "Спасение Отечества" в связи с истечением срока ультиматума премьер-министру РА Николу Пашиняну.

Так, Сагателян напомнил, что в ходе митинга Движения 5 декабря был подтвержден императив требования ухода премьер-министра Никола

Пашиняна, в связи с чем участниками митинга было передано ему соответствующее письмо, где указывалась, что ему дается время до 12 часов дня 8 декабря, чтобы подать в отставку и уйти.

"Как видите, уже за 12.00, а Никол Пашинян не подал в отставку. Поэтому с этого момента до 17.00 граждане Республики Армения имеют

законное право осуществлять акции неповиновения, для того, чтобы донести свою жалобу и требование.

Призываю наших граждан делать все свои действия в рамках закона, не поддаваться на провокации. Я обращаюсь к правоохранительной системе с призывом обеспечить право граждан РА на свободные шествия, демонстрации, протесты и никогда не выполнять незаконные указания Никола Пашиняна и не применять силу против нашего народа.

Еще раз обращаюсь к Никола Пашиняну. Никол, ты все равно уйдешь, уйди без потрясений, хотя бы на этот раз побереги государство и государственность. Уйди без потрясений, не нарушай внутренней жизнь нашей страны. Твой уход - жизненная необходимость для нашего народа и государства.

Уважаемые граждане, с этого момента вы вправе проводить мирные акции неповиновения, повторяю, не поддавайтесь на провокации. Все должно быть в рамках закона и законности. Никол, уходи", - подытожил Сагателян.

Отметим, что в 12:00 по ереванскому времени истек срок ультиматума, который оппозиция дала действующему премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы он добровольно и бескровно сдал власть и ушел в отставку. Оппозиционные силы представили единого премьер-министра РА в лице Вазгена Манукяна, который займет место Пашиняна, сформирует временное правительство, которое займется выводом страны из кризиса, сложившегося после подписания 9 ноября печально известного документа о капитуляции в войне вокруг Нагорного Карабаха. Манукян также обязуется в течение года организовать выборы в парламент страны, в которых он и его команда не примут участия.

И поскольку премьер-министр Армении не собирается уходить в отставку, поэтому оппозиция запланировала акции неповиновения в виде перекрытия улиц с целью порализировать движение транспорта. Причем не только в Ереване, но и во всех областях Армении.