Вторник, 8 Декабря 2020 12:42

АрмИнфо. Офис третьего президента Армении Сержа Саргсяна подтвердил подлинности записи разговора с президентом Лукашенко о сдаче Арцаха.

Так, в заявлении офиса Саргсяна отмечается, что к ним поступили многочисленные запросы от средств массовой информации относительно достоверности распространённой вчера вечером одним из телеграмм-каналов аудиозаписи. В частности, СМИ интересовались, соответствует ли действительности содержащееся в аудиозаписи обсуждение, когда оно состоялось, где и почему до сих пор третий президент РА Серж Саргсян не говорил об этом.

"Непонятно, как запись непубличной беседы президентов во время встречи в узком составе на состоявшейся в Ереване 14 октября 2016г. сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказалась в интернете.

Офис третьего Президента РА публикацию аудиозаписи принимает как факт и воздерживается от комментариев, учитывая то обстоятельство, что проведённые в закрытом формате заседания не подлежат комментированию, как не подлежали до сих пор", - говорится в заявлении офиса третьего президента РА.

Накануне вечером телеграм-канал @bagramyan26 выложил запись разговора третьего президента Армении Сержа Саргсяна и лидера Беларуси Александра Лукашенко о Нагорном Карабахе.

Так, президент РА отмечает, что Ереван хочет жить в мире и спокойствии.

На, что Лукашенко ему парирует: "Ну, что значит я отдам им 7 районов, а они начнут воевать! А если не начнут?"

На что Саргсян ему отвечает, что не может оставить судьбу 150-тыячного населения на авось или если.

"Ну, тогда я и говорю, коль мы организация, то давайте защитим. Сделаем так, чтобы не было войны. Решить каким образом, вплоть до того, чтобы направить туда определенные миротворческие силы. Мы же не воевать туда придем, а договоренности чтобы соблюдались. Мне кажется, тут твоя позиция слабовата", - сказал Лукашенко Саргсяну, заметив, что придерживаться позиции не отдам районы, поскольку они пойдут потом войной неправильно, поскольку ведь могут и не пойти войной.

На что Саргсян одобрил желание ОДКБ решить этот вопрос, но при этом выразил недоумение, почему сегодня Армения должна просто так отдавать районы, при этом не имея гарантий на то, что Азербайджан впоследствии не пойдет на него войной.

"Почему просто так, он тебе предлагал 5 млрд на первом этапе", - сказал Лукашенко. На что Саргсян сказал, что готов дать Алиеву 6

млрд, пусть он откажется от этих 7 районов.

После этих фраз Саргсяна, Лукашенко обвинил президента РА в нежелании урегулировать этот вопрос.

"Я не могу этого сделать. Почему? Потому, что эти 7 районов были завоеваны жизнью 5 тысяч ребят. Там погибло 5 тысяч человек", - сказал Саргсян.

Данное высказывание президента РА опять таки вызвало непонимание белорусского лидера, который констатировал, что во время второй мировой было потеряно 30 млн жизней, но сегодня с немцами не воюют.

На что Саргсян заметил, что Армения потеряла тогда не меньше, только 30 тысяч армян погибли за Беларусь.

Данная аудиозапись вызвала широкий общественный резонанс и разную интерпретацию.

Так, некоторые граждане стали задаваться вопросом, откуда же у третьего президента РА столько денег, что он был готов выкупить 7 районов, мол столько было награблено в годы пребывания у власти.

Утечка в сеть данной записи опять-таки вызывает множество вопросов, вплоть до того, почему она просочилась в интернет именно сейчас. Можно предположить, что одним из аргументов в пользу этого "слива" стало вброшенное сторонниками Пашиняна утверждение, что "территории были проданы" еще при Серже Саргсяне, а Пашиняну ничего не оставалась, кроме того, как подписать этот акт капитуляции. Или же это слабая попытка восстановить "подмоченную репутацию" третьего президента РА, к которому в армянском обществе не очень хорошее отношение.