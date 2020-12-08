Вторник, 8 Декабря 2020 12:36

АрмИнфо. Все последние события в постсоветских странах, представляются, далеко неслучайными. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"В самых разных вариантах в Киргизии, в Беларуси, на Южном Кавказе, теперь уже в Молдове имеют место достаточно закономерные процессы. Провозгласить государство и построить государство - совершенно разные вещи. За 30 лет сменилось поколение, к власти приходят новые люди, по-новому ставят цели. Соответственно, возникают новые тенденции, что я называю переходом из постсоветского в постпостсоветское состояние",

- отметил он.

По оценкам политолога, со сменой элит начинает меняться и их место в обществе. Весь этот постколониальный синдром имеет место в разных странах. А глобальные изменения придают постсоветскому пространству все большую и большую разнородность и турбулентность. Причем второе обусловлено поиском странами бывшего СССР путей собственного дальнейшего существования.

В рамках подобных наблюдающихся тенденций политолог не ожидает появления на постсоветском пространстве единого центра силы. По прогнозам Искандаряна, в разных частях постсоветское пространство уже становится обусловлено контекстом региона, в котором находится. К примеру, на Киргизию все больше влияет Китай, а на Молдову Румыния. В этом свете представить себе единое пространство с единым центром будет все труднее и труднее.

Турецкий неоосманизм и пантюркизм, по его словам, уже несет в себе некоторую угрозу. И начавшаяся было с 90-х политика "старшего брата" тюркских государств натолкнулась на отсутствие у Турции ресурсов для политического объединения тюркоговорящих стран от Турции до Синьцзяна. После чего Турция нарастила ресурсы посредством весьма успешного экономического развития двух десятилетий. А сегодня Эрдоган вновь пытается замещать неоосманизмом завершившийся экономический рост.

"Текущая политика Эрдогана весьма агрессивна и направлена на создание проблем по всему периметру собственных границ с целью влиять на окружающие страны. Понятно, что все это может продлиться довольно долго и сопровождаться серьезными проблемами в разных регионах. Мы видели, как Турция создала проблемы в Сирии, в Ливии, теперь уже в Арцахе, и продолжает создавать новые проблемы, в том числе российскому влиянию на постсоветском пространстве. При этом, я не думаю, что амбиции Турции могут осуществиться. У турок просто нет для этого ресурсов", - подытожил Искандарян.