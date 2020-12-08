Вторник, 8 Декабря 2020 12:30

АрмИнфо.В Армении будут предприняты шаги по полноценному применению бальной системы оценки дорожно-транспортных происшествий. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 8 декабря в первом чтении обсуждает поправки в Кодексе об административных правонарушениях.

По словам заместителя начальника Полиции РА Ара Фиданяна, поправки также направлены на предотвращение возможных нарушений правил

дорожного движения, применение более жестких санкций в отношении лиц, не имеющих права на вождение транспортным средством. Также в документе закрепляются положения, касающиеся гарантий неизбежности наказания за злостные нарушения. В частности, как заметил замначальника Полиции, за наиболее общественно опасные правонарушения лицами, не имеющими права на вождение транспортным средством во второй раз в течение одного года, будет применяться уголовная ответственность. Установленный в настоящее время штраф в размере 25 тысяч драмов не пропорционален степени общественной опасности совершенного деяния.

Законопроектом также предусматривается ответственность за управление транспортным средством с одним регистрационным номером,

установленным, как правило, сзади. В настоящее время некоторые водители, чтобы подчеркнуть привилегированность своего положения, путешествуют с одним номерным знаком, не опасаясь патрулей, превышая при этом максимальную скорость. Для данной категории водителей будут применяться более жесткие штрафные санкции.

Полномочные органы получат также право на обращение в суд в целях конфискации транспортного средства наиболее злостных правонарушителей. При этом, лицо, привлекаемое к административной ответственности, может обжаловать данный административный акт в суде.

Применение штрафных баллов в случаях нарушений, зарегистрированных сотрудниками Патрульной службы, напрямую связано с наличием

технических средств электронной регистрации и принятия решений в патрульных машинах, которые, в свою очередь, должны быть обеспечены онлайн-подключением к базе данных нарушений. Завершить формирование Патрульной службы планируется завершить в первой половине 2022 года. В связи с этим, необходимо было внести изменения в ряд статей Кодекса РА об административных правонарушениях по делам, связанным с нарушениями правил дорожного движения.