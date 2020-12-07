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 Понедельник, 7 Декабря 2020 18:11
Марианна Мкртчян

Айвазян: Россия сыграла ключевую роль в приостановлении турецко-азербайджанской агрессии против народа Нагорного Карабаха

Айвазян: Россия сыграла ключевую роль в приостановлении турецко-азербайджанской агрессии против народа Нагорного Карабаха

АрмИнфо. Россия сыграла ключевую роль в приостановлении турецко-азербайджанской агрессии, развязанной против народа Нагорного Карабаха и продлившейся более 6 недель. Об этом 7 декабря на пресс- конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

В этом ключе он напомнил, что при личном посредничестве президента РФ Владимира Путина стало возможно согласование и заключение 9 ноября совместного трехстороннего заявления, которое позволило прекратить огонь на местах и развернуть российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе.

При этом Айвазян считает, что присутствие российских миротворцев создает условия для восстановления стабильности и спокойствия в регионе, а также служит гарантией недопущения провокаций со стороны Азербайджана, его регионального спонсора Турции и завербованных ими иностранных боевик-террористов.

В тоже время глава МИД РА считает, что прекращение боевых действий открывает возможности для возобновления обсуждений в рамках Минской группы ОБСЕ по восстановлению мирного процесса.

"Мы обсудили также блок вопросов, обусловленных крайне тяжелой гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, сложившейся в результате целенаправленных и методичных обстрелов ВС Азербайджана мирных населенных пунктов и важных объектов гражданской инфраструктуры. Мы признательны России за оперативное и эффективное решение гуманитарных вопросов", - сказал армянский министр, в этом контексте указав на важность привлечения международных специализированных организаций для решения гуманитарных вопросов.

Он указал на приоритетность вопроса обменена пленными и военнопленными, телами погибших военнослужащих, а также поиска без вести пропавших, указав на необходимость безотлагательного решения этого вопроса.

Напомнив о готовности Армении осуществить обмен по принципу "всех на всех", Айвазян выразил надежду, что с азербайджанской стороны не будет попыток сорвать процесс. Он также указал на бесчеловечное обращение Азербайджаном с военнопленными и удерживаемыми гражданскими лицами.

"Наши военнопленные и мирные жители, не успевшие покинуть свои дома, подвергаются жестоким пыткам и обезглавливаются заживо ровно тем же образом, как на Ближнем Востоке ИГИЛ поступал с заложниками. Возмутительное проявление вандализма и святотатства наблюдается в отношении армянских памятников и религиозных объектов, церквей и храмов в Арцахе", - сказал главный дипломат Армении, при этом указав на всплеск новой волны армянофобии в азербайджанском обществе, которое десятилетиями насаждалось руководством Азербайджана.

Вместе с тем он констатировал, что по сути, Турция, являющаяся основным зачинщиков войны в Карабахе и сегодня продолжает осуществлять пагубную для региона политику, что вынуждает международное сообщество применить все возможные рычаги, чтобы принудить Анкару к воздержанию от любых действий, которые могут еще больше обострить напряженность. Айвазян подчеркнул, что Турция должна вывести свой вооруженный персонал и аффилированные с ней группировки из зоны нагорно- карабахского конфликта и Южного Кавказа в целом. В этой связи армянский министр констатировал, что пока нет четких сигналов о выводе иностранных боевиков- террористов из региона, меж тем есть достоверная информация о намерении Азербайджана  заселить оккупированные территории Арцаха наемниками-боевиками.

Вместе с тем Айвазян указал на важность восстановления всех прав 150-тысячного населения Арцаха. "В контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта, хотел бы предельно четко отметить, что в основе урегулирования конфликта лежит принцип самоопределения народа Арцаха. Армения выступала и продолжает выступать с позиции права народа Арцаха на самоопределение и безопасность. Долгосрочное и прочное урегулирование конфликта должно быть достигнуто путем переговоров под эгидой МГ ОБСЕ ", - подытожил Айвазян


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