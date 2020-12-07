Понедельник, 7 Декабря 2020 18:02

АрмИнфо.Авиакомпания Ryanair, а также ряд других компаний временно приостановили полеты в Армению из-за эпидемии COVID-19. Об этом говорится в разъяснении Комитета гражданской авиации РА в связи с появившимися сообщениями о прекращении полетов лоукостерами в Армению.

Согласно источнику, авиакомпания Ryanair подала заявку в Комитет гражданской авиации на 2020-2021 годы по ряду европейских направлений. В частности, планировалось, что в период зимней навигации рейсы будут выполняться с конца октября текущего года до конца марта 2021 года. Однако в связи со второй волной эпидемии, которая привела к ухудшению ситуации, как в Южно-Кавказском регионе, так и в Европейском союзе, авиакомпания заявила, что воздерживается от полетов в этот период времени, выразив готовность к возобновлению полетов в 2021 году, во время летней навигации, если ситуация с эпидемией улучшится.

В комитете также подчеркнули, что в связи со второй волной эпидемии введены ограничения на въезд на территорию Европейского Союза. В частности, ужесточены правила для граждан многих стран, причем ограничения для жителей отдельных стран стали более жесткими.

"Еще раз сообщаем, что авиакомпания никогда не объявляла о прекращении полетов в Армению, она готова их возобновить в случае улучшения ситуации с коронавирусом в Армении и снятия существующих ограничений", - говорится в сообщении.