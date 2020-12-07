Понедельник, 7 Декабря 2020 13:55

АрмИнфо.Программа по решению жилищных проблем жителей Спитакского землетрясения должна быть завершена к концу 2020 года. Об этом на пресс-конференции 7 декабря заявила начальник управления жилищной политики и коммунальных инфраструктур Государственного комитета градостроительства при правительстве Армении Таня Арзуманян.

По ее словам, эта программа относится к людям, которые с 2008 года были признаны ее бенефициарами, и включены в списки нуждающихся. В результате изучения пакетов бенефициарами признаны 5406 семей. Это

количество может в определенной степени измениться за счет семей, обратившихся в суд за восстановлением своего права на жилье. Бенефициарами данной программы являются жители Лорийский, Ширакский и Арагацотнский областей. В 2008-2017г.г. из 5406 семей проблемы 4838 семей решались по двум направлениям: жилищное строительство и предоставление жилищных сертификатов. В. 2019 году из государственного бюджета страны на решение поставленной задачи было выделено 560 млн драмов, начато решение жилищного вопроса 61 семьи. Предусматривалось завершить строительство 31 дома, однако по объективным и субъективным причинам этот процесс не был завершен. Осенью 2019 года было принято решение решить проблемы семей-бенефициаров путем письменного опроса. На решение жилищных проблем семей, избравших материальную помощь как решение их жилищного вопроса, в 2019 году из Резервного фонда правительства было выделено 1,29 млрд драмов. Благодаря этому началось решение жилищного вопроса 227 семей.

Начальник управления также сообщила, что заключительный этап программы стартовал в 2020 году, в основном для тех семей, которые

после письменного опроса выбрали вариант строительства квартир. В этом направлении из государственной казны выделено 3 млрд драмов. В целом, как заметила начальник управления, за последние 3 года на обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении своих жилищных условий выделено около 5,3 млрд драмов