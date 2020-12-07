Понедельник, 7 Декабря 2020 13:08

АрмИнфо. Необходимо глубоко осознать ту ситуацию, в которой оказалась Армения, чтобы достойно выйти из нее. Об этом 7 декабря на парламентских слушаниях, посвященной сложившейся в стране ситуации, заявил депутат Национального Собрания РА от фракции "Просвещенная Армения" Аркадий Хачатрян.

По его словам, в стране сложилась тяжелейшая морально-психологическая ситуация, грубейшим образом нарушено достоинство народа, появляющиеся с каждым днем социальные проблемы. Только в текущем году ожидается 8%-ый экономический спад, что означает снижение среднестатистического уровня жизни гражданина Армении. На этом фоне наблюдается резкий рост государственного долга, огромные неопределенности для субъектов хозяйствования и граждан, которые изменили свой имидж, что генерирует риски для финансовой стабильности. Единственное, что сегодня наблюдается в стране, это макроэкономическая стабильность, которая может рухнуть при нарушении финансовой стабильности, а это, в свою очередь, приведет к экономической катастрофе. В условиях такой неопределенности не стоить ожидать инвестиций. Между тем, без вложений и привлечения зарубежного капитала невозможно осуществить модернизацию экономики, обеспечить рост производственного потенциала и развитие человеческого капитала. Более того, в настоящее время происходит отток капитала.

К сожалению, как отметил Аркадий Хачатрян, война оставила свой след и на демографической ситуации, страна потеряла тысячи "золотых

парней". Неопределенность может сыграть отрицательную роль при открытии границ, что приведет к эмиграции населения. "Если в срочном порядке не мобилизовать ресурсы нации, ситуация может полностью выйти из под контроля", - заявил депутат, указав и на

наличие политической нестабильности, рост общественного недовольства, разделения общества на черных и белых, слова

ненависти. призывы. Все это, по словам депутата, необходимо исключить в целях утверждения общественной солидарности.