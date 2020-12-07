Понедельник, 7 Декабря 2020 11:45

АрмИнфо. Спасательные отряды управления спасательных сил государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха продолжают поиск тел погибших военнослужащих.

Как сообщает ГСЧС Арцаха, с 13 ноября спасательные отряды и саперные группы Арцаха проводят поисковые операции совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и миротворческими силами РФ.

Директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Карен Саркисян ежедневно встречается с родителями погибших, пропавших без вести или взятых в плен военнослужащих. Обсуждаются результаты поисковых работ спасателей, осуществляется обмен мнениями и принимаются взаимные предложения.

Поиск и обмен тел убитых военнослужащих практически завершены на территории Шуши- Мартакерт, ведутся работы на прилегающих территориях города Мартуни, Аскеран, а также в направлениях Гадрут, Физули и Кашатахского района.

По итогам переговоров, поисковые работы вскоре будут продолжены в южной части Гадрута, находящейся под контролем Азербайджана, а именно в Мехакаване и других населенных пунктах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям не участвует в переговорах. Спасатели Арцаха активно участвуют в поисковых работах. Кроме того, по приказу директора службы генерал-майора Карена Саркисяна был создан оперативный штаб, в котором собирается фактическая информация о военнослужащих, отмечается на карте и передается сторонам переговоров.

Отметим, что по последним данным обмен телами 600 лиц произошел в зоне нагорно- карабахского конфликта.

Кроме того, по данным на 6 декабря на горячую линию, созданную российскими миротворческими силами поступило 248 звонков о пропавших без вести. Отмечается, что основная часть звонков касалась военных, пропавших в Гадрудском направлении.