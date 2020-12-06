Воскресенье, 6 Декабря 2020 19:49

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян видит угрозу гражданской войны. Подобное мнение он выразил после вчерашнего митинга оппозиции, который проходил с требованием отставки Никола Пашиняна.

В частности, более всего у первого президента вызвало опасение выступление оппозиционного кандидата на пост премьер-министра Вазгена Манукяна, который говорил об отставке Никола Пашиняна – либо добровольной, либо принудительной. «Если бы это были только слова, то поводов для беспокойства не представилось бы. Однако блокада резиденции премьер-министра и угрозы в адрес его семьи со стороны многочисленного марша, возглавляемого Манукяном, ни что иное, как открытая демонстрация насилия», - подчеркнул Тер-Петросян.

Он отметил, что, если подобной позиции придерживалась бы только одна из противоборствующая сторона, угроза была бы не столь велика. Но, по словам Левона Тер-Петросяна, Манукян сбрасывает с счетов то, что аналогичное мнение разделяет и сторона Пашиняна, который всей своей риторикой и поведением показывает, что не намерен добровольно уходить, и готов к любому противостоянию. «Следовательно, если две стороны настроены решительно, столкновение неизбежно», - подчеркнул он.

Вместе с тем Левон Тер-Петросян отметил, что, принимая во внимание, позорное поражение для Армении и Арцаха, режим Пашиняна, безусловно, должен уйти, но не посредством внутринациональных столкновений, а исключительно конституционным путем. В этой связи эк-глава государства призвал граждан не участвовать в инициированных как властью, так и оппозицией массовых акциях, которые не только угражают обществу гражданской войны, но и опасны с точки зрения распространения коронавируса.

«Безнадежно ожидаю, что наша интеллигенция хотя бы раз выступит со своим отрезвляющим словом», - сказал он.