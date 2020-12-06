Воскресенье, 6 Декабря 2020 17:35

АрмИнфо. Обильный снегопад заблокировал КПП Верхний Ларс, соединящий Россию с Грузией и Арменией. Как следствие, на российской стороне скопилось более пяти сотен большегрузых автомобилей. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС Северной Осетии.

Напомним, что со вчерашнего дня из-за снегопада заблокирован проезд грузовиков и со стороны Грузии.

Так называемая Военно-грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Арменией.