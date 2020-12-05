Суббота, 5 Декабря 2020 17:04

АрмИнфо.Армении необходимо обновить правовую базу, заключив новое соглашение о безопасности со стратегическим партнером - Российской Федерацией. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции армянского парламента Эдмон Марукян.

По его словам, новая правовая база развеет все опасения граждан Армении по поводу безопасности территории страны. Политик

подчеркнул, что в результате контактов с соотечественниками, проживающими в регионах, выяснилось, что у людей есть определенные опасения относительно своего будущего. Враг может посягнуть на их населенные пункты, поскольку граница уже очень близка к их общинам. В этой связи, депутат поспешил заверить их в том, что Армения находится в той же зоне безопасности, что и Россия. Он напомнил о наличии соответствующих договоров и соглашений, в том числе об Организации договора о коллективной безопасности, согласно которому нападение на территорию Армении равносильно нападению на все страны Организации. Также документами регулируются отношения, связанные со статусом пограничных войск РФ в РА. " Другими словами, вооруженное нападение на общину Давид Бек в Сюникской области Республики Армения приравнивается к вооруженному нападению на любой город в России. При наличии этих правовых основ подобного рода нападение должно иметь такие же военно-политические последствия. Но в любом случае, я считаю, что нам необходимо обновить правовую базу, заключив новое соглашение о безопасности со стратегическим партнером - Российской Федерацией", - заключил депутат.