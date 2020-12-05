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 Суббота, 5 Декабря 2020 02:08
Эммануил Мкртчян

Роберт Кочарян: Войну можно было остановить в течение первых дней, но руководство Армении стало заложником собственной лжи

Роберт Кочарян: Войну можно было остановить в течение первых дней, но руководство Армении стало заложником собственной лжи

АрмИнфо. Войну можно было остановить в течение первых дней, но руководство Армении стало заложником распространяемой собственной же лжи. Такое мнение выразил в интервью 5-му каналу первый президент НКР и второй президент Армении Роберт Кочарян. Он выразил убежденность, что это было возможно.

Развивая мысль Кочарян подчеркнул, что сам он, находясь на второй - третий день начало военных действий, намерен был поделиться своими мыслями о том, что предпринять для их приостановки с президентом Арцаха Араиком Арутюняном. Однако визит к Арутюняну экс-президента Арцаха Бако Саакяна для организации такой встречи не дал результата, так как Арутюнян опасался, что его не так поймут и эта встреча может иметь негативные последствия для Арцаха. Говоря о поведении Араика Арутюняна, Кочарян выразил недоумением, что тот красовался на передовой, пил там кофе, а ведь «надо было серьезно работать, а не петушиться».

По словам Кочаряна, премьер-министр Армении обязан был остановить войну на следующий день после того как получил из Генштаба доклад о том, что войну не выиграть, что силы слишком не равны. Он мог принять «план Лаврова» и остановить войну, даже в том случае, что план предполагал возврат территорий. Тогда азербайджанцы на южном участке фронта продвинулись всего на 3-4 км. , а с нашей стороны людские потери составляли около 500 человек. Но война была остановлена на 44 день с большими жертвами и потерями по худшему сценарию, да еще без каких-либо перспектив по поводу статуса Нагорного Карабаха. Это, как отметил Кочарян, не помещается в его мозгу, почему нельзя это было сделать на 4 день, так как докладная из Генштаба уже говорила о невозможности противостоять силам противника.

Реагируя на объяснение Пашиняна о том, что его бы в таком случае назвали предателем, Кочарян подчеркнул, что объяснение такого поведения кроется в том, что руководство Армении стало заложником распространяемой собственной лжи о победах, о захватах территорий – Геташена, Шаумяна. Эти ложные мессиджи распространял официальный представитель МО в военной форме, но писались они не военными, а совсем в другом месте. «Представьте, если бы народ знал, что на самом деле происходит, если бы знал, что проигрывает войну, что силы не равны… Тогда бы такое решение было бы оправдано, народ бы понял, что решение верное и своевременное. Но ложь порождала новую ложь, и главнокомандующий сам себя завел в ловушку этой лжи, из которой вылезти так и не сумел. Тебя (Никола Пашияна – Ред.) будут называть предателем, так как пропагандистская машина говорила о победах и вдруг эти победы прерываются соглашением с определенными уступками… Эта была сказка, которая ничего не имела общего с правдой», - отметил второй президент.

Отвечая на соответствующий вопрос, Качарян отметил, что если бы он был президентом, война бы не началась, не было бы дипломатических, как он выразился глупостей, которые сделали войну неизбежной и никогда бы Алиев не осмелился начать ее. «Теперь Алиев петушится, имеет на то право, но если бы его отец (Гейдар Алиев – Ред.) был бы жив, а он был умным человеком, потянул бы его за уши, сказал бы – успокойся», - подметил Кочарян. Но проблема в том, что азербайджанцы видели, с кем они имеют дело в Армении. Кочарян в этом плане привел параллели со временем Эльчибея, который руководил Азербайджаном во время первой войны. «Когда Эльчибея сменили несколько дней был не в настроении, потому что Эльчибей был для на просто подарком ибо беспокоились, что может прийти человек с хорошими организационными навыками. Именно те ошибки привели к победоносной войне», - подметил Кочарян.

«Вывод однозначный. У нас правительство, которое проиграло войну и хочет навязать это проигрыш народу, армии. Знаете, плохо воюющих народов нет, есть плохие, слабые правительства», - сказал Кочарян. По его словам, то что люди солдаты покидали поле боя, что были дезертиры, что люди не шли на передовую – и это следствие того обмана, той лжи; ведь они одно слышали, а видели совсем иную реальность.

По убеждению Кочаряна, правительство должно уйти в отставку. Причем если Пашинян опасается за себя, за то, что ему придется за все ответить, то как считает Кочарян, стоит в таком случае проявить гуманность и «открыть ему «гуманитарный коридор». Второй президент поддержал кандидатуру Вазгена Манукяна на должность главы переходного правительства национального согласия и призвал людей поддержать кандидата от оппозиции.  


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