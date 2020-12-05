Суббота, 5 Декабря 2020 00:43

АрмИнфо. Действующие власти осознанно или не осознано сделали всё, чтобы сделать эту войну неизбежной. Подобное мнение в интервью 5-ому каналу выразил второй президент Армении Роберт Кочарян, констатировав, что правду о том, насколько осознано или нет это было сделано, станет возможно узнать только после ухода действующих властей.

Прим это он добавил, что со стороны армянских властей была создана такая ситуация, чтобы у Азербайджана не было шанса дипломатическим путем урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Своей политической линией, лозунгом «Карабах - это Армения и точка!» власти перевели суть конфликта из плоскости принципа права наций на самоопределение в плоскость принципа нерушимости границ. Этим они фактически заморозили переговорный процесс и сбили с толку международных посредников. Как результат - оставалась только война. Кочарян считает, что эти безосновательные и пустые заявления армянского руководства в свою очередь побудили Баку укрепить военно-политические отношения с Анкарой.

Второй президент РА полагает, что одна из конфликтующих сторон может вести себя так, когда ему абсолютно наплевать на последствия и у него есть надлежащие для этого ресурсы и сила - финансы, вооружение, объем ВВП и т.д., хотя в армянском случае это было не так.

Вместе с тем Кочарян убежден, что можно было иметь совершенно другие результаты в этой войне.

«После апрельской воны 2016 года, мы приблизительно знали с какого рода войной мы будем иметь дело. Заявлялось, что небо над НКР было на 100% на замке, на самом деле воздушные границы были на 100% открыты», - сказал Кочарян. Второй президент Армении подчеркнул, что последние 2,5 года этой власти даже не было попыток полностью закрыть небо, что было возможно сделать. «К примеру, вместо того, чтобы на 120 млн долларов выделять на премии чиновникам, можно было купить системы, позволяющие нейтрализовать работу беспилотников или приобрести систему ТОР – тоже эффективную в борьбе с беспилотниками. Вместо этого были куплены истребители СУ-30 СМ, да еще без ракет, которые так и не совершили ни одного вылета. И ракеты не были приобретены, поскольку их российская сторона не продает другим государствам. Был куплен металлолом 30- 40-летней давности – системы Оса-ОКА, которые просто не стали работать. Эту сделку Кочарян назвал коррупционной. С российской стороной были ранее достигнуты договоренности на приобретение ТОР, однако решением одного человека - премьера, все было изменено. Был изменен план закупок. И, как результат, небо не было закрыто», - сказал Кочарян.

Еще одной ошибкой в этой войне второй президент считает решение о прекращении мобилизации, и замена регулярной армии на добровольческие отряды. «Я был в Нагорном Карабахе, понимал, что что-то не так, и только недавно узнал детали. Это позор. Мы войну 1992-94 гг выиграли благодаря тому, что на год раньше перешли к формированию регулярной армии. И через 27 лет, все перекручивается обратно. Это насколько нужно быть некомпетентным, далеким от армии, каким мышлением надо обладать верховному главнокомандующему, чтобы все перевернуть, перекрутить обратно, насколько нужно быть далеким от вопросов безопасности, чтобы допустить такую глупость. Добровольческие отряды играют свою важную роль, но они должны дополнять регулярную армию, а не заменять ее. Это была судьбоносная ошибка – одна из причин такого исхода в этой войне », - полагает второй президент.

Вместе с тем он констатировал, что в основном не выдержали южный и северный фланги, однако если на севере удалось все же остановить и восстановить позиции, то на юге лишь на участке в 14 км не выдержали, а ВС Азербайджана развили это преимущество и пошли вперед на этом участке, захватывая все больше территорий. По его словам, армянской стороне на юге не удалось выстроить новую линию обороны в результате очень сомнительной военной операции, сомнительной еще тогда для многих армянских военных и о котором премьер-министром Пашинян с воодушевлением говорил в интервью РБК 7 октября. По словам Кочаряна из-за этой операции, предложенной лично Пашиняном, был уничтожен армейский корпус и полк из Степанакерта, а после так и не удалось уже выстроить надежную линию обороны, из-за отсутствия надлежащей силы на этом направлении.