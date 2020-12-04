Пятница, 4 Декабря 2020 18:43

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил сегодня ряд строительных объектов столицы и дал новые поручения по срокам введения их в эксплуатацию.

Президент отметил, что социальной проблемой номер один в послевоенный период является жилищное строительство, и в ближайшие годы правительство приложит все усилия для обеспечения жильем всех оставшихся без крыши над головой граждан. Согласно планам, в первой половине следующего года будут сданы в эксплуатацию строящиеся в разных частях Степанакерта многоэтажные дома на 300 квартир. В проект также войдут административные здания, которые в результате реконструкции будут преобразованы в жилые дома.

Президент также посетил ЗОА <Арцахкат> (Арцахмолоко), ознакомился с условиями работы, поблагодарил коллектив за то, что в тяжелый период войны производство не было остановлено и население обеспечивалось свежими молочными продуктами.

В ходе визитов Араика Арутюняна сопровождали председатель правления ЗАО <Армбизнесбанк> Арсен Микаелян и министр градостроительства Республики Арцах Арам Саргсян.