Пятница, 4 Декабря 2020 16:17

АрмИнфо. Глава партии “Процветающая Армения” Гагик Царукян вновь приглашен на допрос в СНБ. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил адвокат Царукяна Эмин Хачатрян.

Адвокат подчеркнул, что Царукян должен посетить СНБ 5 декабря в 14:00. Отметим, что 5 декабря в 15:00 в Ереване состоится митинг оппозиции, в котором примет участие также партия “Процветающая Армения”. В ходе митинга, выступит кандидат в премьер-министры, которого выдвинули 16 оппозиционных партий Вазген Манукян. Манукян в ходе митинга представит дальнейшие действия оппозиции.

Недавно, в беседе с журналистами Царукян пожаловался представителям СМИ в том, что он не может принимать участие в митингах, так как в этот день его за час до мероприятия вызывают на допрос.

Напомним, что 16 июня Царукян был лишен депутатской неприкосновенности. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков.