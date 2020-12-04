Пятница, 4 Декабря 2020 14:08

АрмИнфо. В геополитических играх крупных игроков Армения в очередной раз стала жертвой. Об этом 4 декабря на пресс-конференции заявил один из лидеров движения "Сасна црер" Жирайр Сефилян.

По его словам, как в начале прошлого века, когда армянский народ перенес геноцид, стал жертвой Османской Турции, так и в XXI он вновь стал жертвой. До войны, как заметил Сефилян, наблюдая за геополитическим развитием ситуации в регионе, нельзя было не обратить внимания на наличие решения о дестабилизации ситуации в регионе. В частности, начался процесс раскручивания ситуации по сирийскому сценарию. Между тем, событий, которые развернулись с 27 сентября, можно было бы избежать, если бы армянский народ имел свою государственность. С 1991 по 1994 годы Армения в чем- то напоминала государство, но начала ее утрачивать с 1994 года, поскольку в последующие десятилетия не было предпринято серьезных шагов по укреплению безопасности страны. Винить армию в тяжелых последствиях войны нельзя, поскольку политический заказ о готовности к войне спускается от политического руководства страны. Армия поддерживалась лишь формально, и никакой работы не было проведено с точки зрения подготовки к войне. Но даже, если бы у народа была реальная государственность, вряд ли удалось бы избежать войны, но ее итоги были бы совершенно иными, и армянская сторона выступила бы победителем. С первых же дней войны движение "Сасна црер" предлагала решения той или иной ситуации, Уже на второй день боевых действий стало понятно преимущество врага в воздухе, и вместо того, чтобы изменить стратегию на поле боя, по сути, ничего не было предпринято. В частности, необходимо было перейти к полупартизанской войне на занятых территориях, в том числе, вдоль русла реки Аракс. Не менее важно было также диверсифицировать внешнюю политику.

Жирайр Сефилян заметил, что кандидат, выдвинутый в премьер-министры от 17 оппозиционных политических партий, не может представлять весь

народ. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем политический спектр расширится, появятся новые кандидаты. Тем не менее, как

считает Сефилян, кандидат в премьер-министры от 17 партий, должен будет провести диалог с представителями всего политического поля. Он призвал политических деятелей на время отказаться от улучшением своих рейтингов и мобилизовать усилия на стабилизацию ситуации. Сефилян заметил, что в нынешнем депрессивном положении невозможно провести быстрые выборы.