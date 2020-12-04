Пятница, 4 Декабря 2020 14:05

АрмИнфо. 4 декабря в районе 8:30 сотрудниками компании "Южно-Кавказская железная дорога" на перегоне Туманян- Санаин в Лорийской области Армении на железнодорожных путях был обнаружен слетевший с автодороги автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ЮКЖД.

Согласно источнику, водитель или вероятные пассажиры автомобиля Opel Zafira с регистрационным номерным знаком 90OT101 на месте обнаружены не были. Судя по следам шин на асфальте, водитель автомобиля не справился с заносом, выкатился за пределы автодороги и слетел на железнодорожное полотно. К счастью, по причине отсутствия на данном участке поездка в момент ДТП удалось избежать более масштабного происшествия.

За 2020 год это пятый аналогичный инцидент с падением автомобиля на железнодорожные пути только в Лорийской области. ЮКЖД со своей стороны принимает все меры для того, чтобы обезопасить движение по железной дороге, и призывает водителей автотранспортных средств строго соблюдать правила дорожного движения.

ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Желе знодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮК ЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионног о управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.