Пятница, 4 Декабря 2020 13:42

АрмИнфо. Захвата всего Арцаха не произошло благодаря тому, что Россия, скажем так, мотивировала Азербайджан на подписание соглашения от 9 ноября. Подобное мнение, отвечая на вопрос АрмИнфо, в ходе организованного Sputnik Армения видеомоста Москва–Ереван, выразил член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в отставке, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.



«Конечной целью Азербайджана был полный захват всего Карабаха. И без российского вмешательства так бы и произошло. Причина – недостаточно эффективно выстроенная система армянской обороны. Не хочу вдаваться в подробности, но, на мой взгляд, многие аспекты оборонительной операции армянской стороной были, мягко говоря, не реализованы», - подчеркнул он.

Подобное положение дел, согласно эксперту, возникло в условиях, когда в Арцахе с армянской стороны сражалась не только Армия обороны Карабаха, была и полномасштабная поддержка людьми и техникой со стороны Армении. Мураховский отметил еще один факт - согласно официальным цифрам сторон, соотношение потерь практически равнозначно. Меж тем, как это, по его оценкам, противоречит истории военного искусства – потери наступающей стороны должны троекратно превышать потери стороны обороняющейся. Если конечно, оборона организована должным образом.

«Да, героически воевали, защищавшие свою родную землю, солдаты и офицеры. Но высокой оценки оборонительной операции я не дам. Во многом она была провалена. Главная цель любой войны - получить положение лучше, чем было до войны. Исходя из этого, Азербайджан свои задачи выполнил. Как и Турция, по всей видимости, турки создадут на территории Азербайджана постоянную военную базу», - отметил он.

«Армения по геополитическим итогам войны потеряла территории, контролируемые Армией обороны Карабаха, которые, при этом, считались международным сообществом частью Азербайджана. Коренная территория Армении не затронута, в том числе благодаря вмешательству России. Сама Россия увеличила свой вес, как в Армении, так и в Азербайджане. Более того, начертила вводом миротворцев в Карабах красные линии для Турции, которые Анкара пересекать пока не решается», - подчеркнул Мураховский.

В целом, текущая ситуация вокруг Карабаха, по оценкам эксперта, напоминает ситуацию в сирийском Идлибе. Турция и там поначалу также хотела многого, но потом согласилась на разграничение зон влияния с Россией. И сегодня, несмотря на огромное влияние Турции, ситуация перешла в режим нового статус-кво. «Тем не менее, вопрос окончательного статуса Карабаха надо решать. В противном случае через 5 лет – теоретический срок вывода российских миротворцев конфликт не затухнет до степени, в которой на него можно будет просто прекращать обращать внимание», - подытожил Мураховский.