Пятница, 4 Декабря 2020 13:05

АрмИнфо. В условиях 6-кратного превосходства противника Армия обороны Нагорного Карабаха сделала сверхмаксимум возможного в подобной ситуации. Подобное мнение, отвечая на вопрос АрмИнфо, в ходе организованного Sputnik Армения видеомоста Москва–Ереван, выразил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

“Подавляющее превосходство Азербайджана в отношении армянских сил – безусловный факт. Азербайджанскую армию поддерживали не только боевики из Сирии, но и турецкие инструкторы. Офицеры турецкого Генштаба фактически осуществляли непосредственное руководство боевыми действиями. Это также факт. Собственно, парламент Франции ведь не зря признал Турцию участником конфликта”, - отметил он.

В подобных условиях Армия обороны НКР, по оценкам эксперта, предельно измотав за 44 дня войны противника, пусть даже ценой потери территорий, совершила сверхмаксимум того, что она могла сделать в принципе. Таким образом, в 44-дневной войне, на его взгляд, можно констатировать, как минимум, боевую ничью.

Согласно Сивкову, Азербайджан не смог решить свою главную задачу – полную оккупацию территорий Нагорного Карабаха. Баку смог отвоевать лишь 4 района, получив еще три по итогам переговоров. В подобных условиях утверждать о поражении Армии обороны не приходится. “Карабахская армия в условиях чудовищного превосходства противника одержала частичную победу. Большего не смогла бы добиться ни одна армия мира. Чисто объективно – это величайший подвиг. Большего достигнуть было просто невозможно”, - убежден военный эксперт.

Даже при условии участия добровольческих отрядов из Армении, Азербайджан, по оценкам Сивкова, все равно имел 4-кратное превосходство над армянской стороной. А по вооружениям на 100 танков Т-90 у Армении, к примеру, имелся один такой танк. У Азербайджана было абсолютное превосходство по САУ “Смерч” и “Пион”. Азербайджан исходно имел 60 беспилотников, плюс турецких “байрактаров”, посредством которых создал разведывательно-ударный комплекс поражающий второй эшелон армянской обороны.

“Тем не менее, несмотря на все это чудовищное превосходство, темпы продвижения азербайджанского наступления все равно не превышали километра в сутки. И подобные чрезвычайно низкие темпы являются свидетельством мощной армянской обороны. К примеру, имея всего 6 САУ “Шилка”, еще 10 “шилок” имелось на вооружении ВС Армении, карабахцам к 20 дню войны удалось уничтожить 46 азербайджанских и турецких беспилотников. После чего беспилотники фактически прекратили участие в боевых действиях», - подытожил Сивков.