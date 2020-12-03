Четверг, 3 Декабря 2020 18:45

АрмИнфо. С 18:00 на нескольких улицах Еревана проходят акции неповиновения граждан с требованием отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашинян.

Скандируя «Никол уходи», «Никол предатель» протестующие закрывают улицы и блокируют движение машин. В частности, участники акции перекрыли перекресток проспекта Маштоца и улицы Пушкина, а также перекрестки улиц Абовяна и Московяна, Терьяна и Московян.

Однако блокируют движение граждане не более 5 минут, ввиду полученного предупреждения от правоохранительных органов. Сообщается, что в противном случае протестующие будут подвергнуты приводу.

Напомним, что организаторами митинга, который начался 10 ноября с подписанием трехстороннего заявления главой правительства Армении, выступают оппозиционные силы Армении. Стоит отметить, что сегодня оппозиция наконец-то представила своего кандидата на должность премьер-министра РА. Им стал Вазген Манукян, который ранее занимал должность министра обороны РА (1992-1993гг.) и премьер-министра РА (1990-1991гг.).

Отметим, что 17 оппозиционных партий объявили о создании Совета движения по спасению Родины. Совет сегодня принял заявление, в котором обвинили Никола Пашиняна в том, что он привел страну к капитуляции, нанеся народу серьезные потери, обнулив многолетние национальные достижения. «Каждый час деятельности Пашиняна и его режима - угроза для нашей государственности и безопасности граждан Армении. Очевидно, что режим, проваливший все сферы, неспособен противостоять геополитическим вызовам, преодолеть углубляющийся политический, социальный, экономический и психологический кризис в стране», - говорится в заявлении Движения. Цель движения – смена власти конституционным путем.