Четверг, 3 Декабря 2020 18:06

АрмИнфо.Вопрос поиска тел и пропавших без вести в зоне нагорно-карабахского конфликта находится в центре внимания российской стороны. Об этом 3 декабря в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она указала чувствительность этого вопроса для армянской и азербайджанской сторон. По словам Захаровой, российские миротворцы осуществляют поисковые работы при использовании современной специальной техники.

В тоже врем представитель МИД РФ подчеркнула, что продолжаются усилия по соблюдению перемирия, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Она напомнила о состоявшихся телефонных разговорах между главами правительств РА и РФ, а также глав МИД двух стран. По ее словам, в центре переговоров были модальности работы миротворческого контингента, дальнейшего оказания гуманитарной помощи, содействия сохранности культурно-религиозных объектов.

<Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки, соблюдения режима прекращения огня, создания условий для возвращения беженцев - начиная с 14 ноября порядка 30 тысяч уже вернулись в свои дома, а также обеспечивают безопасность движения на

дорогах>, - сказала Захарова.

Коснувшись вандализма, зафиксированного в регионе, она выразила убеждение, что полноценный ответ на этот вопрос могут дать эксперты ЮНЕСКО. В этой связи Захарова приветствовала решение главы ЮНЕСКО направить экспертную группу в регион и выразила надежду, что они в кротчайшие сроки будут направлены в Нагорный Карабах.