Четверг, 3 Декабря 2020 17:46

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении пытается приписать оппозиционным силам участие в событиях 9-10 ноября. Об этом 3 декабря журналистам заявил представитель партии АРФД Баграт Есаян, который только что покинул здание СНБ, куда был приглашен для дачи показаний по факту погромов в зданиях правительства и парламента после сообщений о подписании трехстороннего заявления по Карабаху.

По словам Баграта Есаяна, СНБ пытается оказать давление на активных политических деятелей, к числу которых он приписал и себя. Звучат различные обвинения, и представителя оппозиции удивляет столь непрофессиональные действия СНБ. Впрочем, как заметил Есанян, за последние 2,5 года СНБ занималась всем, чем угодно, но только не своими прямыми обязанностями. В частности, по поручению лица, занимающего должность премьер-министра, правоохранительные органы ищут сатану, контролируют ношение масок, наличие контрольно-кассовых аппаратов на бензоколонках между тем, страна оказалась перед широкомасштабной войной, приведшей к поражению. И одной из причин этому является отсутствие профессионализма у сотрудников СНБ, и это является задачей нынешних властей, чтобы СНБ занималась всем, чем угодно, кроме выполнения своей миссии. Вчерашнее сообщение СНБ является не чем иным, как уголовным делом, поскольку содержит в себе элементы превышения власти, злоупотребление служебным положением. Я намерен представить заявление генеральному прокурору с требованием о возбуждении уголовного дела. Более того, если мне не будут представлены обвинения, особенно после публикации моей фотографии, я буду требовать от директора СНБ начать служебное расследование нп предмет выявления лица, которое подготовило и распространило это сообщение", - сказал оппозиционер. Он добавил, что намерен обратиться к Омбудсмену, поскольку очевидным образом нарушаются права человека, а также в суд в целях защиты своей чести и достоинства. Он заметил, что СНБ выполняет поручения неуравновешенного премьер­министра. А следователь, ведущий дело, был оскорблен замечанием Есаяна о том, что тот выполняет политический заказ