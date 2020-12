Четверг, 3 Декабря 2020 17:05

АрмИнфо.Журнал The Banker, ведущее мировое финансовое издание, входящее в группу Financial Times, назвал Америабанк <Банком года 2020> в Армении (Bank of the Year) в ходе 21- ой ежегодной церемонии вручения премии в Лондоне. Церемония награждения состоялась 3 декабря в Лондоне. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, победителем номинации "Лучший банк года> в Армении Америабанк становиться в седьмой раз, а ранние награды датируются 2010г, 2013г, 2015г, 2016г, 2017г и 2019г.

На церемонии награждения, состоявшейся 3 декабря в Лондоне, организаторами конкурса отмечено: "Америабанк признан победителем за ощутимый прогресс, серьезные достижения и новаторские подходы в ряде направлений. Нашей командой несколько месяцев проводились исследования среди банков, уделяя особое внимание ключевым показателям эффективности, стратегии развития и улучшению обслуживания клиентов. Звания "Лучший банк Армении" удостоился Америабанк за устойчивый рост, серьезные шаги в области оцифровки услуг, внедрения новых и современных банковских инструментов".

Награда The Banker является мировым эталоном оценки развития банковской деятельности и вручается 21-й год подряд. В этом году наград были удостоены ведущие банки из более чем 100 стран мира. Награды <Банк года 2020> удостоились такие банки, как Commerzbank (Германия), ВТБ Банк (Россия), China Merchants Bank (CMB, Китай), Lloyds Banking Group (Великобритания) и другие авторитетные финансовые структуры.

Журнал The Banker также подчеркнул, что в текущем году Америабанк оказал существенное содействие малым и средним предприятиям в

Армении. Особо была отмечена важность процесса предоставления банком онлайн- кредитов, который дает возможность малым и средним предприятиям посредством скоринговой системы подать онлайн-заявку и получить ответ на кредит за считанные минуты. Онлайн платформы ипотечного и автокредитования Америабанка также признаны инновационными решениями, направленными на комфорт клиентов и эффективную реализацию бизнес-целей.

Америабанк стал явным победителем в номинации "Лучший банк Армении" благодаря уверенному росту показателей в отчетном 2019 году, а также приверженности запуску цифровых услуг для своих клиентов. По большинству ключевых показателей банк добился положительных результатов: чистая прибыль за год выросла на 15,4%, а общие активы и капитал 1-го уровня выросли на 24,2% и 5,9% соответственно. Рентабельность общего капитала банка сохранилась на стабильном уровне в 12,8%.

Будучи приверженным обслуживанию малых и средних предприятий (МСП) в стране, а также продолжающейся цифровизации своих продуктов и услуг, Америабанк в 2019 году запустил онлайн-заявки на получение кредитов и авторизацию для этого бизнес-сегмента. В рамках первого этапа этой стратегии Америабанк разрешил выдавать кредиты МСП только в режиме онлайн на сумму до 10 млн драмов ($20.2 тыс). К концу 2019 года в рамках второго этапа этой стратегии банк расширил кредитный лимит и, используя более продвинутый скоринговый модуль, обеспечил клиентам возможность получения ответа в считанные минуты. Банк достиг этого с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Кроме того, Америабанк запустил онлайн-заявки на ипотечное и автокредитование, а внедрение электронных подписей для индивидуальных клиентов позволило сократить расходы на открытие новых счетов примерно на 40%. Соглашение, достигнутое между приложением обмена сообщениями Zangi и Америабанком, также позволяет клиентам бесплатно коммуницировать с банком из любой точки мира, независимо от используемого ими оператора мобильной связи.

Видиеоролик официальной церемонии вручения наград победителям размещен под ссылкой https://www.thebanker.com/Awards/Bank-of-The-Year-Awards/Bank-of-the-Year-Awards-2020-central-and-eastern- Europe#CEE2

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк лидирует по общему капиталу - $221.4 млн, активам - $1.9 млрд. По кредитному портфелю занимает 2-ую позицию - свыше $1.3 млрд, эту же позицию занимая и по корпоративному кредитованию - $921.6 млн. По объему кредитования субъектов МСП банк занимает 2-ую позицию - $263.3 млн, а по портфелю ипотечных кредитов лидирует с объемом в $226.4 млн. По вложениям в ценные бумаги банк занимает 2-ую позицию - $188.9 млн, и эту же позицию удерживает по вложениям в гособлигации - $178.6 млн. По общим обязательствам банк занимает 2-ую позицию - свыше $1.6 млрд, причем по депозитам до востребования - 2-ая позиция, по срочным вкладам - 3-я, а по привлеченным от международных структур кредитам - 2-ая. По вкладам физлиц (довостребования и срочные) Америабанк занимает 2-ую позицию - $532.4 млн. По уровню чистой прибыли банк входит в TOP-3 - свыше $14 млн за 9 месяцев 2020г.

Отметим, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка на сегодня насчитывает 19 подразделений: 11 - столичные и 8 - региональные. Акционерами банка на 1 октября 2020г выступают Imast Group (CY) Limited (предыдущее наименование - Америя Груп (Си-Уай) Лимитед - 48,95%, EBRD - 17,76%, Азиатский Банк

Развития - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83% и Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,52%.